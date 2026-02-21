Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lecce-Inter, diretta Serie A: ultime sulle formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per la fuga scudetto

I nerazzurri sono ospiti al Via del Mare dei salentini di Di Francesco: l'obiettivo è quello di allungare in testa alla classifica
6 min
Lecce-Inter, diretta Serie A: ultime sulle formazioni e risultato in tempo reale. Chivu per la fuga scudetto
Aggiorna

Dopo la debacle in Champions League contro il Bodo/Glimt, l'Inter si rituffa nel campionato dove è primo in classifica a quota 61 punti: il gap con il Milan secondo si è intensificato nell'ultima giornata quando è salito a +7. La formazione di Cristian Chivu è ospite, allo stadio Via del Mare, del Lecce di Di Francesco, reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Udinese e Cagliari: i salentini, al momento, sono fuori dalla zona retrocessione vantando tre punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.

18:07

Lecce costretto al primo cambio

4' - Fuori Gaspar infortunato, dentro Siebert

18:05

Occasione Inter

2' - Inter subito pericolosa con Thuram con Gaspar che devia in angolo la conclusione del francese: il difensore del Lecce resta a terra dolorante dopo l'intervento

18:03

Inizia il match!

1' - L'arbitro Manganiello fischia l'inizio della partita: palla all'Inter

17:49

Inter: i numeri stagionali

Ecco i numeri della formazione di Chivu di queste prime 25 giornate di campionato

17:43

Le parole di Marotta

Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pregara: "Ci vuole una forte determinazione, queste partite le vinci con difficoltà, non certo passeggiando. Ci vuole motivazione e determinazione, poi da domani penseremo al Bodo. Lautaro era rammaricato, ha manifestato la sua vicinanza alla squadra. Tempi di recupero? Bisogna essere cauti con gli infortuni muscolari seri, bisogna vedere la reazione. Ma sono certo che Lautaro riuscirà ad anticipare i tempi, essendo molto tenace"

17:25

Lautaro infortunato, tegola Inter!

Arrivato l'esito degli esami per il capitano nerazzurro dopo il problema che lo ha costretto al cambio nell'andata dei playoff Champions in Norvegia LEGGI TUTTO

17:15

Le statistiche di Lecce-Inter

Numeri e curiosità sulle due formazioni che si affronteranno allo stadio Via del Mare

17:07

Juve ko: allo Stadium passa il Como

Nell'anticipo delle ore 15, la Juventus è uscita sconfitta dallo Stadium per mano del Como: decidono le firme di Vojovoda e Caqueret LEGGI TUTTO

16:57

Lecce-Inter, le formazioni ufficiali

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All: Di Francesco. 

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All: Chivu

16:45

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dimarco, Sucic, Zielinski, Frattesi, Luis Henrique; Thuram, Bonny. All. Chivu.

ARBITRO: Manganiello. ASSISTENTI: Rossi-Dei Giudici. IV UFFICIALE: Dionisi. VAR: Paterna. ASS.VAR: Aureliano.

16:30

Dove vedere in tv Lecce-Inter

L'anticipo pomeridiano della 26ª giornata del campionato di Serie A è in programma alle ore 18.00 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Stadio Via del Mare, Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS