Juve-Como, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Fabregas

Voltare pagina, è questo l'obiettivo prefissato dalla Juve . Dopo la discussa sconfitta contro l'Inter con il caso Kalulu-Bastoni e il pesante ko in Champions contro il Galatasaray , i bianconeri provano a rilanciarsi. Davanti un altro avversario non banale, il Como di Cesc Fabregas . La squadra di Luciano Spalletti va alla ricerca 3 punti pesanti per rimettersi in corsa verso la lotta alla conquista di un piazzamento nei primi quattro posti. Di contro i biancoblù proveranno a consolidare il proprio sesto posto e ad avvicinarsi proprio ai bianconeri quinti. Una sfida nella quale non ci sarà Kalulu , dopo il no da parte di Gravina alla grazia chiesta da parte della Juve : la squalifica, seppure ingiusta, è rimasta. Tra le fila degli ospiti assente invece Nico Paz , squalificato dopo il giallo rimediato da diffidato nella sfida si San Siro contro il Milan.

13:26

In campo anche la Juve Primavera

E Derby della Mole sia. Se per la partita Torino-Juve di Serie A c'è ancora da aspettare un po', essendo in programma proprio l'ultima giornata di campionato, in scena va quella Primavera. I granata, penultimi in classifica, provano a rilanciarsi nella sfida più sentita e a conquistare punti importanti per la salvezza. Di contro i bianconeri di Padoin, reduci dalle entusiasmanti vittorie sull'Inter (in Coppa) e sul Monza (in campionato, successo all'ultimo respiro) vogliono invece tentare di compiere un ulteriore balzo in avanti in graduatoria, provando a migliorare l'attuale quinto posto e darsi un ulteriore slancio per i playoff. QUI LA DIRETTA DEL MATCH.

13:13

La conferenza di Spalletti

Ritrovare la vittoria e il sorriso, sfruttando "l'effetto elastico": questo è il mantra in casa Juve, che non conquista i tre punti da quattro partite (considerando tutte le competizioni). La Vecchia Signora deve mettere da parte la beffa del derby d'Italia e la delusione di Istanbul, per ripartire e macinare di nuovo risultati in campionato. Spalletti può farlo contro il Como all'Allianz Stadium, una sfida molto importante per la lotta al quarto posto Champions. E in un momento della stagione così delicato, tutti i dettagli potranno incidere. Il tecnico lo sa bene lo ha spiegato in conferenza stampa, dove ha parlato anche della grazia chiesta per Kalulu, delle scelte di formazione e del suo futuro in bianconero. QUI TUTTE LE PAROLE.

12:59

Le possibili scelte di Fabregas

Quale la formazione del Como in campo all'Allianz Stadium? Di seguito il probabile 11 di Fabregas per affrontare la Juve di Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, J.Rodriguez; Douvikas

Allenatore: Cesc Fabregas

12:45

La probabile di Spalletti

Senza l'ingiustamente squalificato Kalulu e con l'assenza di Bremer, Spalletti corre ai ripari dietro: tutte le possibili scelte per la sfida dello Stadium che i bianconeri giocheranno con la quarta maglia speciale

12:35

Como senza Nico Paz

Assenze pesanti in casa Juve, ma anche tra le fila del Como mancherà un giocatore chiave, quello più rappresentativo. Tra i biancoblù infatti non ci sarà Nico Paz: il fantasista argentino, diffidato, è stato ammonito nella scorsa gara contro il Milan, terminata per 1-1 a San Siro e in cui è anche andato in gol. Un giallo pesante quello rimediato dallo scuola Real Madrid che è dunque costretto a saltare il big match dell'Allianz Stadium

12:25

Attenzione ai gialli

Una gara, quella contro il Como, in cui due calciatori della Juve in particolare, essendo diffidati, dovranno fare attenzione ai cartellini gialli in ottica prossimo match con la Roma: si tratta di Manuel Locatelli e Weston McKennie. Due pedine fondamentali per Spalletti, che con l'arrivo del tecnico di Certaldo hanno trovato grande continuità di rendimento. Il capitano bianconero ha alzato il livello delle prestazioni, diventando metronomo indispensabile per la squadra oltre ad essere sempre più leader in campo e fuori.

McKennie dal canto suo ha mostrato ancora una volta grandissima tuttilità tattica e grande capacità realizzativa, siglando gol pesanti. Due giocatori imprescindibili, specie in vista dello scontro diretto per la corsa Champions contro la Roma, e che dunque dovranno fare grande attenzione a non farsi ammonire nel match contro il Como.

12:15

Chiamato il baby Rizzo

Tra le fila della Juve è stato convocato il giovane difensore Niccolò Rizzo, aggregato normalmente alla Primavera di mister Padoin. Una scelta, quella di Spalletti, dettata dalle pesanti assenze nel reparto arretrato. Eppure per il classe 2007 non si tratta della prima convocazione con i big: la prima chiamata era infatti arrivata a fine 2024 con Thiago Motta, per la sfida contro il Bologna.

Quest'anno con l'U20 di Padoin 22 apparizioni con anche 3 gol (di cui uno all'Inter nella gara d'andata) e 1 assist, dimostrando oltre alle abilità difensive e alla capacità di impostazione (derivate dagli inizi di carriera da centrocampista) anche la qualità in fase realizzativa, per un giovane che è presto diventato leader della Primavera.

12:10

Out anche Bremer. E David...

Non solo Kalulu assente per i bianconeri: Luciano Spalletti deve fare a meno anche di Gleison Bremer, dopo l'infortunio rimediato in Champions contro il Galatasaray. Vista l'emergenza difensiva convocato anche un giovane della Primavera. E su David... (QUI I CONVOCATI)

12:05

Juve senza Kalulu

Niente da fare, oggi Pierre Kalulu non sarà a disposizione di Luciano Spalletti con il Como. Va a vuoto il tentativo della Juventus: dopo che la Corte Sportiva d'Appello aveva respinto il reclamo contro la squalifica inflitta al francese in seguito all’espulsione per somma di ammonizioni nel derby d’Italia, il club bianconero aveva chiesto la grazia al presidente federale Gabriele Gravina. Risposta negativa: in Figc non hanno fatto breccia le argomentazioni della Juve (QUI I DETTAGLI)

12:00

Juve-Como, big match all'Allianz

Questo pomeriggio alle 15 all'Allianz Stadium in scena la sfida tra la Juve di Spalletti e il Como di Fabregas. I bianconeri, reduci dai ko contro Inter e Galatasaray, provano a riscattarsi e a riprendere la marcia verso i primi 4 posti. Gara importante anche per i biancoblù, in piena lotta per l'Europa e che in caso di successo si porterebbero a -1 proprio dalla Juventus

Allianz Stadium - Torino