Grazia Kalulu, Gravina smascherato pure dal ministro dello sport: “Serviva più coraggio”

Il no della Figc

In Figc le tesi portate avanti dalla Juventus non hanno scalfito le resistenze. Il club bianconero, muovendosi in linea con il clima simbolico dei giorni legati a Milano-Cortina 2026, aveva provato a richiamare una pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport che evocava i valori fondanti dello sport olimpico di Pierre de Coubertin. Un richiamo più ideale che giuridico, affiancato però da argomenti molto più concreti. Da un lato, la presa di posizione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che subito dopo la partita aveva ammesso l’errore tecnico dell’arbitro La Penna nella valutazione dell’episodio. Dall’altro, un elemento ancora più raro nel panorama calcistico: il riconoscimento di responsabilità da parte del diretto interessato. Alessandro Bastoni, seppur a distanza di tempo, ha ammesso la simulazione e si è (più o meno) scusato. Un’ammissione che in altri contesti avrebbe potuto pesare come attenuante sostanziale, ma che non è bastata a far cambiare linea alla Federazione.