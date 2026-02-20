Juventus-Como: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

L'obiettivo della Juve è quello di mettersi alle spalle gli ultimi due risultati negativi e ripartire, anche per dare un segnale di ripresa. Il 5-2 subito al Rams Park contro il Galatasaray è un duro colpo da digerire e all'orizzonte c'è il Como all'Allianz Stadium, di certo non l'avversaria più semplice da affrontare in questo momento. I bianconeri, però, devono tenersi stretto il quarto posto che vuole dire Champions anche la prossima stagione, vitale per continuare a crescere e per guadagnare i soldi necessari per lavorare con serenità sul mercato estivo. Guardare troppo avanti, però, non è il modo di ragionare ma queste settimane, a partire dalla gara contro i lariani, saranno potenzialmente decisive per l'obiettivo finale.