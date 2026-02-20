Juventus-Como: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

L'obiettivo della Juve è quello di mettersi alle spalle gli ultimi due risultati negativi e ripartire, anche per dare un segnale di ripresa. Il 5-2 subito al Rams Park contro il Galatasaray è un duro colpo da digerire e all'orizzonte c'è il Como all'Allianz Stadium, di certo non l'avversaria più semplice da affrontare in questo momento. I bianconeri, però, devono tenersi stretto il quarto posto che vuole dire Champions anche la prossima stagione, vitale per continuare a crescere e per guadagnare i soldi necessari per lavorare con serenità sul mercato estivo. Guardare troppo avanti, però, non è il modo di ragionare ma queste settimane, a partire dalla gara contro i lariani, saranno potenzialmente decisive per l'obiettivo finale.
Juve-Como, dove vederla in tv e streaming
La gara tra Juventus e Como, in programma sabato 21 febbraio a partire dalle 15 all'Allianz Stadium, sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN. In alternativa sarà possibile seguire su Tuttosport la diretta testuale del match.
Le probabili formazioni
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, J.Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas
ARBITRO: Doveri di Roma 1
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE