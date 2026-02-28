Il Como travolge il Lecce in rimonta e aspetta Roma-Juve: tris a Di Francesco, Fabregas è quinto

COMO - Il vantaggio firmato da Coulibaly dopo soli 13' di gioco aveva illuso il Lecce di Eusebio Di Francesco, sconfitto 3-1 al Sinigaglia e fermo al terz'ultimo posto della classifica di Serie A, in coabitazione - ma con una gara in più - con Cremonese e Fiorentina. Il Como di Cesc Fabregas, provvisoriamente quinto con due lunghezze di margine sulla Juventus - 48 contro 46 - e altrettante di distanza da Roma e Napoli terze (bianconeri e giallorossi si affronteranno domani sera all'Olimpico), archivia la pratica in poco più di 25', prima della fine del primo tempo: a segno Douvikas al 18', Rodriguez al 35' e Kempf al 44'.