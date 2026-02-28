Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Como travolge il Lecce in rimonta e aspetta Roma-Juve: tris a Di Francesco, Fabregas è quinto

Salentini avanti al 13' con Coulibaly, i lariani archiviano la pratica prima dell'intervallo: a segno Douvikas al 18', Rodriguez al 35' e Kempf al 44'
2 min
Il Como travolge il Lecce in rimonta e aspetta Roma-Juve: tris a Di Francesco, Fabregas è quinto© ANSA

COMO - Il vantaggio firmato da Coulibaly dopo soli 13' di gioco aveva illuso il Lecce di Eusebio Di Francesco, sconfitto 3-1 al Sinigaglia e fermo al terz'ultimo posto della classifica di Serie A, in coabitazione - ma con una gara in più - con Cremonese e Fiorentina. Il Como di Cesc Fabregas, provvisoriamente quinto con due lunghezze di margine sulla Juventus - 48 contro 46 - e altrettante di distanza da Roma e Napoli terze (bianconeri e giallorossi si affronteranno domani sera all'Olimpico), archivia la pratica in poco più di 25', prima della fine del primo tempo: a segno Douvikas al 18', Rodriguez al 35' e Kempf al 44'.

La cronaca

Al Sinigallia parte bene la squadra di casa da subito molto alta e aggressiva con una serie di tiri già nei primi minuti. A sbloccare il match è però il Lecce con un bel colpo di testa di Coulibaly, che sorprende gli avversari, su cross di Banda. La reazione del Como non si fa attendere e in poco più di venti minuti ribalta il risultato. Al 18' Douvikas firma l'1-1 con un tocco sotto misura, su assist di Jesus Rodriguez da sinistra. Proprio l'ala spagnola segna il 2-1 al 36' su assist del solito Perrone. Primo gol in Serie A per lui. Prima dell'intervallo il Como chiude i conti con 3-1 ad opera di Kempf con un colpo di testa da calcio di punizione di Da Cunha. Nel secondo tempo i padroni di casa si limitano a controllare il gioco, senza correre troppi rischi, con Fabregas che concede spazio anche al rientrante Nico Paz e ai due veterani Morata e Sergi Roberto. Minuti anche per Diao, al rientro dopo un lunghissimo infortunio, che nel finale sfiora anche il gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS