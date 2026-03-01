Tuttosport.com
Torino-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I granata ricevono i biancocelesti di Sarri nel 27° turno del campionato italiano
2 min

Il Torino ospita la Lazio nel 27° turno di Serie A. Il nuovo tecnico D'Aversa vuole partire con il piede giusto, anche perché la classifica la dice lunga sui rischi che sta correndo il Toro. C'è curiosità di vedere quali scelte farà per la sua prima panchina alla guida dei granata. A secco di vittorie in campionato ormai da un mese, è una sfida delicata anche per la Lazio, che non ha più nulla da chiedere al campionato ma vuole prepararsi al meglio in vista della sfida di mercoledì contro l'Atalanta in Coppa Italia.

Segui Torino-Lazio LIVE sul nostro sito

Dove vedere Torino-Lazio: diretta tv e streaming

La partita tra Torino e Lazio è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Torino-Lazio, le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Casadei, Obrador; Zapata, Simeone. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Ebosse, Lazaro, Anjorin, Tameze, Gineitis, Kulenovic, Adams, Njie.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Tavares, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia. 

ARBITRO: Abisso. ASSISTENTI: Imperiale-Cavallina. QUARTO UOMO: Tremolada. VAR: Mazzoleni. AVAR: Paterna.

Torino-Lazio, quote e pronostico

