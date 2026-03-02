Pagelle Torino-Lazio: riscatto Ebosse e Paleari, Vlasic duttile in 2 moduli 

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Buona la prima per Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino: all'esordio in granata - ha preso il posto dell'esonerato Marco Baroni - il tecnico batte Abbonati per continuare a leggere
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS