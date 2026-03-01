D'Aversa, il Toro cambia marcia: "Ho spiegato ai ragazzi perché non rendevano"

D'Aversa: "Sono contento che la squadra abbia assimiliato i concetti"

"Per 70 minuti abbiamo fatto un'ottima partita. Ho fatto capire ai ragazzi perché sono venuto qui a Torino e perché non stavano dimostrando il loro valore. Mi fa piacere che abbiano segnato i due attaccanti, ma sono contento che la squadra abbia assimilato i tre concetti che gli ho dato prima della partita. Anche i due centrocampisti hanno fatto una grande prova, ma tutti i ragazzi si sono comportati bene". Queste le parole, ai microfoni di Sky, dell'allenatore del Torino Roberto D'Aversa dopo la vittoria interna per 2-0 contro la Lazio nella 27esima giornata di Serie A. "Tutti e due gli attaccanti hanno fatto una partita impressionante. Giovanni (Simeone, ndr) ha fatto una partita da trequarti perché sapevamo di poter trovare spazi tra le linee. In settimana mi hanno dimostrato di poter giocare insieme, la scelta è stata semplice. Vlasic è un giocatore completo e può fare più ruoli, ha potenziale anche da regista e in fase difensiva", aggiunge D'Aversa.

Vlasic: "Oggi ottima prestazione"

Al termine della gara ha parlato anche Nikola Vlasic, faro del Torino che sta trascinando i granata a suon di ottime prestazioni. Per lui 6 gol e 3 assist in 25 partite con la maglia granata; nella partita odierna ha messo in mostra nel complesso una buona prestazione, collezionando però un'ammonizione nel finale: "Sapevamo che avremmo potuto avere tanto spazio tra le linee e oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, sia in fase offensiva che in fase difensiva". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Nikola Vlasic dopo il successo del Torino sulla Lazio nella 27esima giornata di Serie A.