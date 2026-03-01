Toro rinato, tre punti da salvezza! D'Aversa sceglie Zapata, Duvan ricambia e segna: Lazio ko

Il nuovo Torino di D'Aversa non delude contro la Lazio di Sarri. Al Grande Torino la formazione granata s'impone per 2-0 sul club biancoceleste, tornando alla vittoria dopo tre partite senza successo. A consegnare i tre punti alla formazione di D'Aversa ci ha pensato l'attacco: Simeone al 21' ha aperto le marcature, poi il ritorno al gol di Zapata ha chiuso definitivamente i giochi. Nulla da fare per la Lazio, che ha provato ad infrangere il muro granata senza però riuscire a bucare i guantoni di Paleari, il quale ha mantenuto la porta inviolata - l'ultima volta in casa contro il Lecce di Di Francesco - dopo circa un mese. Risultati che consegnano alla squadra di D'Aversa una boccata d'aria importante, dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Genoa e Bologna.