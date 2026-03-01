Toro rinato, tre punti da salvezza! D'Aversa sceglie Zapata, Duvan ricambia e segna: Lazio ko

Il nuovo Torino di D'Aversa non delude contro la Lazio di Sarri. Al Grande Torino la formazione granata s'impone per 2-0 sul club biancoceleste, tornando alla vittoria dopo tre partite senza successo. A consegnare i tre punti alla formazione di D'Aversa ci ha pensato l'attacco: Simeone al 21' ha aperto le marcature, poi il ritorno al gol di Zapata ha chiuso definitivamente i giochi. Nulla da fare per la Lazio, che ha provato ad infrangere il muro granata senza però riuscire a bucare i guantoni di Paleari, il quale ha mantenuto la porta inviolata - l'ultima volta in casa contro il Lecce di Di Francesco - dopo circa un mese. Risultati che consegnano alla squadra di D'Aversa una boccata d'aria importante, dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Genoa e Bologna.
Toro, D'Aversa inizia bene: 2-0 alla Lazio
Inizia al meglio l'avventura di D'Aversa sulla panchina del Toro, con una vittoria che allontana i granata dai bassifondi della classifica. Prima del match contro la Lazio, la zona retrocessione distava soltanto tre punti - con il Lecce a quota 24 punti in classifica -, ma le cose adesso sono cambiate. Gli uomini di D'Aversa raggiungono cifra tonda e si portano a quota 30 agganciando il Cagliari in classifica e scavalcando il Genoa di De Rossi. Quarta partita consecutiva senza successo per la squadra di Sarri, costretta a raccogliere la seconda sconfitta in quattro gare. Biancocelesti a quota 34 al 10° posto in classifica, i quali affronteranno il Sassuolo all'Olimpico alla prossima giornata. Il Toro se la vedrà invece col Napoli di Conte al Maradona.