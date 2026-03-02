Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase cruciale, in cui ogni squadra capisce per quali obiettivi andrà a competere. Per la corsa al quarto posto abbiamo quattro formazioni a lottare per una sola posizione, con Milan (secondo a 57 punti) e Napoli (terzo a 53 punti) in vantaggio per l'accesso alla prossima Champions League. Roma (quarta a 51 punti), Como (quinto a 48 punti), Juventus (sesta a 47 punti) e Atalanta (settima a 45 punti) sono quindi in gara per l'ultimo posto che vorrebbe dire accesso all'Europa che conta. Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti non vince da quattro partite e deve riprendere la sua marcia il prima possibile. Se l'Atalanta dovesse chiudere al quarto posto sarebbe una rimonta incredibile. La Dea è infatti partita a rilento in questo campionato, riprendendo a correre grazie alla sostituzione di Juric con Palladino.
Il calendario della Roma
Serie A 08/03 ore 18:00 Genoa-Roma
Europa League 12/03 ore 18:45 Bologna-Roma
Serie A 15/03 ore 18:00 Como-Roma
Europa League 19/03 ore 21:00 Roma-Bologna
Serie A 22/03 ore 18:00 Roma-Lecce
Serie A weekend dal 03/04 al 05/04 Inter-Roma
Europa League 09/04 Possibile andata Quarti di finale
Serie A weekend dal 10/04 al 12/04 Roma-Pisa
Europa League 16/04 Possibile ritorno Quarti di finale
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Roma-Atalanta
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Bologna-Roma
Europa League 30/04 Possibile andata Semifinale
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Roma-Fiorentina
Europa League 07/05 Possibile ritorno Semifinale
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Parma-Roma
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Roma-Lazio
Europa League 20/05 possibile Finale
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Verona-Roma
Il calendario del Como
Coppa Italia 03/03 ore 21:00 Como-Inter
Serie A 07/03 ore 15:00 Cagliari-Como
Serie A 15/03 ore 18:00 Como-Roma
Serie A 22/03 ore 12:30 Como-Pisa
Serie A weekend dal 03/04 al 05/04 Udinese-Como
Serie A weekend dal 10/04 al 12/04 Como-Inter
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Sassuolo-Como
Coppa Italia 22/04 orario da definire Inter-Como
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Genoa-Como
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Como-Napoli
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Verona-Como
Coppa Italia 13/05 Possibile Finale
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Como-Parma
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Cremonese-Como
Il calendario della Juventus
Serie A 07/03 ore 20:45 Juventus-Pisa
Serie A 14/03 ore 20:45 Udinese-Juventus
Serie A 21/03 ore 20:45 Juventus-Sassuolo
Serie A weekend dal 03/04 al 05/04 Juventus-Genoa
Serie A weekend dal 10/04 al 12/04 Atalanta-Juventus
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Juventus-Bologna
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Milan-Juventus
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Juventus-Verona
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Lecce-Juventus
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Juventus-Fiorentina
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Torino-Juventus
Il calendario dell'Atalanta
Coppa Italia 04/03 ore 21:00 Lazio-Atalanta
Serie A 07/03 ore 18:00 Atalanta-Udinese
Champions League 10/03 ore 21:00 Atalanta-Bayern Monaco
Serie A 14/03 ore 15:00 Inter-Atalanta
Champions League 18/03 ore 21:00 Bayern Monaco-Atalanta
Serie A 22/03 ore 15:00 Atalanta-Verona
Serie A weekend dal 03/04 al 05/04 Lecce-Atalanta
Champions League 07/04 o 08/04 Possibile andata Quarti di finale
Serie A weekend dal 10/04 al 12/04 Atalanta-Juve
Champions League 14/04 o 15/04 Possibile ritorno Quarti di finale
Serie A weekend dal 17/04 al 19/04 Roma-Atalanta
Coppa Italia 22/04 orario da definire Atalanta-Lazio
Serie A weekend dal 24/04 al 26/04 Cagliari-Atalanta
Champions League 28/04 o 29/04 Possibile andata Semifinale
Serie A weekend dal 01/05 al 03/05 Atalanta-Genoa
Champions league 05/05 0 06/05 Possibile ritorno Semifinale
Serie A weekend dal 08/05 al 10/05 Milan-Atalanta
Coppa Italia 13/05 Possibile Finale
Serie A weekend dal 15/05 al 17/05 Atalanta-Bologna
Serie A weekend dal 22/05 al 24/05 Fiorentina-Atalanta
Champions League 30/05 Possibile Finale
