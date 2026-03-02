Kabasele-Davis-Buksa, l'Udinese travolge la Fiorentina: Vanoli resta in zona retrocessione

UDINE - Con un gol nel primo tempo - di Kabasele su assist di Zaniolo dopo 10' - e due nella ripresa - di Davis su calcio di rigore al 64' e di Buksa al 94' - l' Udinese travolge la Fiorentina 3-0 tra le mura amiche del Bluenergy Stadium e si porta al decimo posto della classifica di Serie A con 35 punti raccolti in 27 partite, scavalcando Parma (33) e Lazio (34). La formazione viola di Paolo Vanoli, al tredicesimo ko stagionale dopo le due vittorie consecutive con Como e Pisa, resta invece in piena zona retrocessione , terz'ultima - in coabitazione con Lecce e Cremonese - a quota 24.

La cronaca

Dopo dieci minuti la squadra friulana trova il gol, sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Zaniolo sul quale è puntuale di testa Kabasele, completamente perso in marcatura da Rugani e libero di siglare l'1-0. Colpita a freddo la Fiorentina, che tenta di reagire al 27' con Mandragora che, in seguito a una mischia nell'area bianconera, si ritrova in buona posizione per calciare, alto il suo sinistro. Qualche minuto più tardi sono i padroni di casa a tornare pericolosi, con il suggerimento di Zaniolo per Davis che carica il tiro e trova la risposta di De Gea. Diversi errori tecnici per la Fiorentina, imprecisa nella sua manovra offensiva e questo favorisce la fisicità dell'Udinese che chiude così il primo tempo in vantaggio. Al rientro dall'intervallo la squadra di Runjaic alza ancora i giri del motore, sempre trascinata da Zaniolo e Davis, con l'inglese che al 62' conquista il rigore che vale il 2-0: giocata di Zemura che crossa il pallone pescando in area l'attaccante britannico, bravo a prendere posizione su Rugani che lo stende; dal dischetto si presenta proprio il 9 che batte De Gea. Vanoli prova a dare una scossa ai suoi inserendo Piccoli al posto di un acciaccato Kean e Fabbian per un fischiato Mandragora. I viola però non trovano la giusta chiave per recuperare terreno e l'Udinese va ancora in gol: è nuovamente Rugani a perdere l'uno contro uno decisivo con Buksa, che da solo davanti a De Gea piazza in rete il pallone del definitivo 3-0, poco dopo il quale Pairetto decreta la fine dell'incontro.