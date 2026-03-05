Napoli-Torino: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Napoli ospita il Torino all’incontro valido per la 28ª giornata di campionato. Reduci dal successo di Verona, gli uomini di Conte scendono in campo al Maradona a caccia dei 3 punti utili a ripiombare sul Milan, che domenica 8 sarà impegnato nel derby della Madonnina. Dall’altra parte del campo c’è ora la formazione di D’Aversa, il quale ha invece inaugurato il nuovo corso battendo la Lazio e ridando fiato a una classifica che resta però in debito di ossigeno con 30 punti e un vantaggio di sole 6 lunghezze dal terzultimo posto. La prossima giornata, i campioni d’Italia - che all’andata a Torino si arresero per 1-0 - riceveranno il Lecce (14/03), mentre i granata ospiteranno il Parma (13/03).
Napoli-Torino: dove vederla
L’incontro tra le formazioni di Conte e D’Aversa è in programma alle ore 20.45 di venerdì 6 marzo presso lo stadio Maradona di Napoli. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
Napoli-Torino: le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: D’Aversa.