Atalanta-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Dea di Palladino ospita i bianconeri di Runjaic e si prepara per l'andata di Champions contro il Bayern Monaco
3 min
Atalanta-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© Davide Casentini AG ALDO LIVERANI SAS

BERGAMO - L'Atalanta non ha un attimo di respiro e dopo la sfida di mercoledì, a Roma contro la Lazio, per la semifinale di andata di Coppa Italia, adesso arriva l'Udinese a Bergamo. La squadra di Palladino è l'unica squadra italiana in corsa su tre fronti (Campionato, Champions League e Coppa Italia), un pizzico di stanchezza o gare affrontate con meno lucidità di altre volte sono qualcosa da mettere in conto per chi prova a competere in ogni gara. L'incrocio con i friulani è complesso perché la squadra di Runjaic ha avuto più giorni di riposo e contro la Fiorentina è stata molto brava a dimostrare di aver forza nelle gambe. Palladino potrebbe cambiare qualcosa, sia per la situazione legata alla fatica del gruppo sia per un mini-pensiero, inevitabile, che corre al Bayern Monaco: la sfida valida per gli ottavi di Champions League è ormai dietro l'angolo con la città intera che aspetta l'appuntamento con i Campioni di Germania con grande trasporto.

Atalanta-Udinese, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Atalanta e Udinese è in programma alla New Balance Arena di Bergamo sabato 7 marzo alle ore 18.  Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214). 

Atalanta-Udinese: scopri tutte le quote

Atalanta-Udinese: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Djimsiti, Koussounou, Zappacosta, Bakker, De Roon, Zalewski, Vavassori, Krstovic. Indisponibili: De Ketelaere, Raspadori, Ederson. Squalificati: -. Diffidati: -.

UDINESE (3-5-2): Okoye, Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. A dipsosizione: Nunziante, Padelli, Aizala, Zemura, Miller, Camara, Atta, Zarraga, Buksa, Gueye, Bayo. Indisponibili: Bertola, Solet, Zanoli. Squalificati: -. Diffidati: Davis, Karlstrom.

ARBITRO: Rapuano. ASSISTENTI: Costanzo-Mastrodonato. IV UOMO: Ferrieri Caputi. VAR: Di Bello. AVAR: Meraviglia.

 

 

 

