Atalanta-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

BERGAMO - L'Atalanta non ha un attimo di respiro e dopo la sfida di mercoledì, a Roma contro la Lazio, per la semifinale di andata di Coppa Italia, adesso arriva l'Udinese a Bergamo. La squadra di Palladino è l'unica squadra italiana in corsa su tre fronti (Campionato, Champions League e Coppa Italia), un pizzico di stanchezza o gare affrontate con meno lucidità di altre volte sono qualcosa da mettere in conto per chi prova a competere in ogni gara. L'incrocio con i friulani è complesso perché la squadra di Runjaic ha avuto più giorni di riposo e contro la Fiorentina è stata molto brava a dimostrare di aver forza nelle gambe. Palladino potrebbe cambiare qualcosa, sia per la situazione legata alla fatica del gruppo sia per un mini-pensiero, inevitabile, che corre al Bayern Monaco: la sfida valida per gli ottavi di Champions League è ormai dietro l'angolo con la città intera che aspetta l'appuntamento con i Campioni di Germania con grande trasporto.