Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'Inter
si prepara al derby che può rappresentare un crocevia decisivo nella corsa allo scudetto
. Domenica sera a San Siro, contro il Milan
padrone di casa, una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di allungare fino al +13 sui rossoneri, mettendo una seria ipoteca sul titolo. La squadra di Chivu
arriva alla sfida con qualche interrogativo nel reparto offensivo. L'assenza di Lautaro Martinez continua infatti a pesare: il capitano nerazzurro non sarà disponibile per il derby. L'Inter non vince contro il Milan
da sei partite: la striscia più lunga senza successi dal periodo tra il 2002 e il 2005, quando i nerazzurri arrivarono a dieci gare consecutive senza vittorie. Tre sconfitte di fila, invece, non si verificano dal 2010-2011. L'ultimo successo resta anche l'ultima vittoria in casa rossonera: il derby del 22 aprile 2024 che consegnò all'Inter la matematica certezza del ventesimo scudetto e della seconda stella.
Segui Milan-Inter LIVE sul nostro sito
Dove vedere Milan-Inter: diretta tv e streaming
La partita tra Milan e Inter è in programma a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Milan-Inter, probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Jashari, Ricci, Nkunku, Fullkrug.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Sucic, Dumfries, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Frattesi, Lavelli, Bonny.
ARBITRO: Doveri. ASSISTENTI: Baccini-Berti. QUARTO UOMO: Marchetti. VAR: Abisso. AVAR: Di Bello.
Milan-Inter, quote e pronostico
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A