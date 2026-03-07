Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Dove vedere Milan-Inter: diretta tv e streaming

La partita tra Milan e Inter è in programma a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Milan-Inter, probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Jashari, Ricci, Nkunku, Fullkrug.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Sucic, Dumfries, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Frattesi, Lavelli, Bonny.

ARBITRO: Doveri. ASSISTENTI: Baccini-Berti. QUARTO UOMO: Marchetti. VAR: Abisso. AVAR: Di Bello.

Milan-Inter, quote e pronostico