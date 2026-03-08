Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase cruciale, in cui ogni squadra capisce per quali obiettivi andrà a competere. Per la corsa al quarto posto abbiamo quattro formazioni a lottare per una sola posizione, con Milan (secondo a 57 punti) e Napoli (terzo a 56 punti) in vantaggio per l'accesso alla prossima Champions League. Como e Roma (quarte a 51 punti), Juventus (quinta a 50 punti) e Atalanta (sesta a 46 punti) sono quindi in gara per l'ultimo posto che vorrebbe dire accesso all'Europa che conta. Tra impegni nazionali e internazionali, vediamo chi ha il calendario migliore da qua alla fine del campionato. Per la Roma un ritorno in Champions manca da ben sette anni, in cui il suo cammino si interruppe agli ottavi di finale contro il Porto. Una qualificazione da parte del Como sarebbe invece una bellissima favola. La squadra di Fabregas ha sì stupito tutti, ma nella sua storia non è mai riuscita a partecipare a una competizione europea ufficiale. La Juventus è sì agevolata dal calendario, ma la squadra di Spalletti dopo la vittoria netta contro il Pisa deve continuare la sua marcia positiva. Se l'Atalanta dovesse chiudere al quarto posto sarebbe una rimonta incredibile. La Dea è infatti partita a rilento in questo campionato, riprendendo a correre grazie alla sostituzione di Juric con Palladino.