Genoa-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

GENOVA - Campionato, Europa League: stare dentro a tutto, fino ai primi di maggio, quando poi arriveranno le ultime e decisive settimane. È l’obiettivo della Roma di Gasperini, il cui rush finale di stagione comincia questo pomeriggio da Marassi - contro il Genoa in piena lotta salvezza -, in quella che è stata la casa di Gasperini per una parte considerevole della sua carriera. Giorni nei quali si è riacceso il campanello infortuni in casa giallorossa e in particolare la gestione delle cure, perché Dovbyk, Ferguson e Dybala sono tutti ai box, seppur per motivi diversi, ma con un comun denominatore: la sensazione di aver perso tempo tra diagnosi e operazione. Già, perché ieri lo ha annunciato in conferenza: anche l’irlandese andrà sotto i ferri per i problemi alla caviglia, anticipando come la stagione dell’ex Brighton sia terminata qui. A partire dalla trasferta di oggi, in attesa poi del Como la prossima domenica. Due settimane che, per il tecnico giallorosso, non saranno decisive. Lo sarà maggio. «Per questo ora dobbiamo solo restare dentro a tutto, poi a maggio si vedrà», il leit motiv di Gasperini