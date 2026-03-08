Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Genoa-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Giallorossi chiamati a rispondere ai successi di Como e Juventus per la lotta Champions. Il grifone cerca punti salvezza
4 min
GenoaRoma

GENOVA - Campionato, Europa League: stare dentro a tutto, fino ai primi di maggio, quando poi arriveranno le ultime e decisive settimane. È l’obiettivo della Roma di Gasperini, il cui rush finale di stagione comincia questo pomeriggio da Marassi - contro il Genoa in piena lotta salvezza -, in quella che è stata la casa di Gasperini per una parte considerevole della sua carriera. Giorni nei quali si è riacceso il campanello infortuni in casa giallorossa e in particolare la gestione delle cure, perché Dovbyk, Ferguson e Dybala sono tutti ai box, seppur per motivi diversi, ma con un comun denominatore: la sensazione di aver perso tempo tra diagnosi e operazione. Già, perché ieri lo ha annunciato in conferenza: anche l’irlandese andrà sotto i ferri per i problemi alla caviglia, anticipando come la stagione dell’ex Brighton sia terminata qui.  A partire dalla trasferta di oggi, in attesa poi del Como la prossima domenica. Due settimane che, per il tecnico giallorosso, non saranno decisive. Lo sarà maggio. «Per questo ora dobbiamo solo restare dentro a tutto, poi a maggio si vedrà», il leit motiv di Gasperini 

Genoa-Roma quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Genoa-Roma su Tuttosport.com

Dove vedere Genoa-Roma streaming e diretta tv

Genoa-Roma gara valida per la 28ª giornata di Serie e in programma oggi alle 18:00 allo stadio Ferraris di Genova e sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251), sull'app SkyGo e sulla piattaforma Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovsky, Amorin, Frendrup, Ellertson; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Ekhator, Doucouré, Martin, Masini, Messias, Onana, Sabelli, Cornet, Ekuban. Indisponibili: Baldanzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Masini, Marcandalli, Malinosvky

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Konè, Rensch; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Tsimikas, Ziolkoeski, El Aynaoui, Venturino, Vaz, Zaragoza, El Shaarawy. Indisponibili: Dybala, Angelino, Dovbyk, Ferguson, Hermoso, Soulé. Squalificati: Wesley. Diffidati: El Aynaoui, Mancini, Ndicka

Arbitro: Colombo (Como). Assistenti: Rossi e Vecchi. IV uomo: Bonacina. Var: Mazzoleni. Avar: Manganiello.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS