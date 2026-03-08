Fiorentina-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

FIRENZE - Ormai per la Fiorentina è diventata una costante in questa stagione tormentata: ogni gara diventa cruciale, ogni sfida sa di ultima spiaggia, ogni match deve essere quello del riscatto e della ripartenza. Sarà così anche oggi, anzi più che mai oggi. Perché quella con il Parma è una partita che la squadra di Paolo Vanoli affronta dopo due sconfitte pesanti nel risultato (4-2 al Franchi con lo Jagiellonia in Conference League, 3-0 a Udine lunedì in campionato) e nella prestazione. Nulla da salvare, tutto da buttare. I piccoli bonus acquisiti con fatica battendo Como e Pisa sono evaporati in fretta davanti agli errori reiterati del tecnico e dei giocatori non a caso tornati nel mirino delle critiche: d'altronde la classifica è sempre brutta e le occasioni per rimediare si stanno sempre più assottigliando.
Non bastasse Vanoli, fin qui protetto dalla società, deve fare i conti col grande dubbio legato alle condizioni di Moise Kean che in questa stagione sta convivendo con un problema alla caviglia destra (rimediato in Nazionale) e alla tibia conseguenza di una botta subita con il Mainz in Conference. Il provino decisivo sarà stamani e soltanto dopo verrà presa una decisione
Fiorentina-Parma gara valida per la 28ª giornata di Serie e in programma oggi alle 15:00 allo stadio Franchi di Firenze
Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Madragoram Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Kouadio, Comuzzo, Rugani, Fortini, Balbo, Fabbian, Ndour, Fazzini, Kean. Indisponibili: Lampteym Lezzerini, Solomon. Squalificati: Pongracic. Diffidati: Fagioli, Parisi
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Oristanio, Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta
A disposizione: Rinaldi, Suzuki, Conde, Ndiaye, Mena Martinez, Carboni Estevez, Ordonez, 0ndrejka, Cremaschi, Elphege. Indisponibili: Almqvist, Bernabè, Britschgi, Frigan. Squalificati: Valenti. Diffidati: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Pellegrino, Troilo
Arbitro: Zufferli (Udine). Assistenti: Imperiale e Ceccon. IV uomo: Feliciani. Var: Gariglio. Avar: Mariani.