Fiorentina-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

FIRENZE - Ormai per la Fiorentina è diventata una costante in questa stagione tormentata: ogni gara diventa cruciale, ogni sfida sa di ultima spiaggia, ogni match deve essere quello del riscatto e della ripartenza. Sarà così anche oggi, anzi più che mai oggi. Perché quella con il Parma è una partita che la squadra di Paolo Vanoli affronta dopo due sconfitte pesanti nel risultato (4-2 al Franchi con lo Jagiellonia in Conference League, 3-0 a Udine lunedì in campionato) e nella prestazione. Nulla da salvare, tutto da buttare. I piccoli bonus acquisiti con fatica battendo Como e Pisa sono evaporati in fretta davanti agli errori reiterati del tecnico e dei giocatori non a caso tornati nel mirino delle critiche: d'altronde la classifica è sempre brutta e le occasioni per rimediare si stanno sempre più assottigliando.

Non bastasse Vanoli, fin qui protetto dalla società, deve fare i conti col grande dubbio legato alle condizioni di Moise Kean che in questa stagione sta convivendo con un problema alla caviglia destra (rimediato in Nazionale) e alla tibia conseguenza di una botta subita con il Mainz in Conference. Il provino decisivo sarà stamani e soltanto dopo verrà presa una decisione