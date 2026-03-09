Lazio-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - A chiudere la 28ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti sono reduci dal pareggio per 2-2 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta. Stagione complicata per la formazione di Maurizio Sarri, che fatica a trovare continuità (non sono ancora arrivate due vittorie consecutive) e si trova lontana dai piazzamenti che garantirebbero la partecipazione alle prossime coppe europee. Zaccagni e compagni, tra l'altro, non possono contare sul sostegno dei propri tifosi, che continuano la contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito disertando lo stadio. Molto bene, invece, i neroverdi, a quota 38, a +4 dai capitolini. La squadra di Fabio Grosso sta anche attraversando un periodo d'oro ed è reduce da tre successi consecutivi, cinque nelle ultime sei. Messo in cassaforte l'obiettivo salvezza, gli emiliani sognano di tornare a giocare in Europa.