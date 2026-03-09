Lazio-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - A chiudere la 28ª giornata di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Sassuolo. I biancocelesti sono reduci dal pareggio per 2-2 nell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta. Stagione complicata per la formazione di Maurizio Sarri, che fatica a trovare continuità (non sono ancora arrivate due vittorie consecutive) e si trova lontana dai piazzamenti che garantirebbero la partecipazione alle prossime coppe europee. Zaccagni e compagni, tra l'altro, non possono contare sul sostegno dei propri tifosi, che continuano la contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito disertando lo stadio. Molto bene, invece, i neroverdi, a quota 38, a +4 dai capitolini. La squadra di Fabio Grosso sta anche attraversando un periodo d'oro ed è reduce da tre successi consecutivi, cinque nelle ultime sei. Messo in cassaforte l'obiettivo salvezza, gli emiliani sognano di tornare a giocare in Europa.
Lazio-Sassuolo: diretta tv e streaming
Lazio-Sassuolo, posticipo della 28ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Ratkov, Cancellieri, Noslin, Dia, Pedro.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Wranckx, Garcia; Koné, Skjellerup, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Felipe, Doig, Iannoni, Lipari, Bakola, Moro, Volpato.
ARBITRO: Arena di Torre del Greco. ASSISTENTI: Meli-Alassio. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Paterna. ASS. VAR: Abisso.
