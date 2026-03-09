Capello: "Perché il Milan può davvero rimontare l'Inter e credere nello Scudetto. Io con il Real Madrid…"

Capello, l'analisi dopo Milan-Inter

Capello si è espresso in maniera netta sulla riapertura della lotta Scudetto. L'ex tecnico oggi opinionista a Sky questa mattina sul Milan ha sentenziato: "Avrei concesso anche un paio di giorni di riposo, dopo quanto speso mentalmente. Però le vittorie ti ricaricano e i tre punti erano davvero fondamentali, soprattutto per allontanare Como, Roma e Juventus nella corsa al quarto posto. Questa è la priorità per Allegri: non pensare allo Scudetto. Poi, certo, nel calcio non si sa mai… Se fossi in Allegri, direi ai giocatori del Milan che hanno quasi raggiunto il primo obiettivo e che ora possono anche divertirsi. Anche perché ho visto un'Inter un po’ sottotono, senza grande grinta né cattiveria. Non so da cosa sia dipeso, ma non hanno giocato da vera Inter. Al contrario il Milan mi è sembrato molto concentrato: con un Leao più incisivo e determinato forse il risultato sarebbe stato ancora più largo. Dell'Inter mi ha colpito la lentezza nella circolazione della palla, probabilmente si è fatta sentire l'assenza di Calhanoglu". Avrebbe dato una chance a Estupinan nel derby invece che a Bartesaghi? "Bartesaghi è una certezza, un giovane che rappresenta il futuro del Milan e spero anche della Nazionale. Estupinan è arrivato già formato, ma ha incontrato qualche difficoltà di adattamento in un campionato complesso come quello italiano. Adesso però sta crescendo: anche il ritmo del campionato gli consente di mettersi maggiormente in mostra".

"Milan, puoi crederci: col Real recuperai 9 punti al Barça"

Fronte Inter si è sentita eccome l'assenza di Lautaro Martinez, out causa infortunio: "Lautaro è un vero capitano, uno di quelli che sanno dare la scossa alla squadra, che corre ovunque oltre a segnare. Ed è proprio quella rabbia agonistica che trasmette ai compagni che sta mancando all'Inter: è troppo importante avere un giocatore così quando gli altri sembrano limitarsi a gestire". Sulla questione scontri diretti (quest'anno poco favorevoli ai nerazzurri) e la lotta Scudetto, Capello chiosa: "L'Inter mantiene comunque un buon vantaggio. I calcoli che si fanno dicono che potrebbe non bastare, ma al di là degli avversari credo sia soprattutto una questione mentale. In ogni partita l'Inter ha alternato momenti di grande calcio ad altri di esasperante lentezza. Questo consente agli avversari di metterla in difficoltà: bisogna trovare le giuste posizioni in campo, oltre a recuperare Calhanoglu e Lautaro. E serve giocare con più umiltà e spirito di squadra, cose che nelle ultime partite dell'Inter non ho visto. Il Milan ha un calendario piuttosto favorevole, quindi perché non provare a recuperare punti in classifica? Io con il Real Madrid ho rimontato 9 punti al Barcellona, proprio perché si erano adagiati sul vantaggio che avevano. E l'Inter deve fare molta attenzione a questo. Il rischio è che nei giocatori venga meno la serenità o la convinzione".