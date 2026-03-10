Inter-Milan, corsa Scudetto: la prossima giornata è determinante. Chivu può battere un curioso record

MILANO - Dieci giornate e sette punti di distacco. Il derby se non ha ribaltato tutto, ha comunque dato un senso al finale di campionato che poteva aver raggiunto i titoli di coda per quanto concerne la questione scudetto già alle idi di marzo. Invece c’è ancora vita. Certo, il vantaggio dell’Inter rimane comunque cospicuo, ma ci sono ancora 30 punti in ballo, tanti, anzi, tantissimi, soprattutto considerando che sia la squadra di Chivu che quella di Allegri avranno diversi snodi complicati da affrontare sulla loro strada. Ora, inevitabilmente, il morale sorride ai rossoneri e molto passerà dalla prossima giornata, quando sia Inter che Milan avranno partite non banali da disputare, rispettivamente contro Atalanta (a San Siro) e Lazio (a Roma). Una giornata, la 29ª, che potrebbe risultare davvero decisiva nella corsa scudetto: perché se l’Inter non dovesse vincere, allora sì che la crisi, di risultati e psicologica, diventerebbe un tema di cui preoccuparsi molto ad Appiano Gentile; così come il Milan chiamato a confermare il successo nel derby per dare continuità all’entusiasmo ritrovato dopo l’incredibile ko interno con il Parma e non gettare al vento la vittoria in extremis a Cremona e la rete di Estupinan. Soprattutto se l'Inter sabato alle 15 non dovesse battere l'Atalanta: a quel punto sarebbe un delitto per il Milan - senza il talismano Rabiot squalificato - fallire la trasferta all'Olimpico domenica sera.