Torino-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I Granata tornano all'Olimpico in quello che è un match-point per chiudere il discorso salvezza
3 min
Torinoparma

TORINO - Non è necessario dover fare chissà quale calcolo per rendersi conto di quanto la partita contro il Parma sia importante per il Toro. Vincere, nello stesso turno di campionato in cui si affronteranno Cremonese (terzultima) e Fiorentina (quartultima) potrebbe permettere ai granata di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica e di arrivare ai prossimi impegni con meno preoccupazioni, senza l’ansia dovuta a una zona retrocessione pericolosamente vicina. «Nell’arco di un campionato ci sono quelle partite che possono determinare la continuazione del campionato, a prescindere da quello che era l’obiettivo iniziale. Quella contro il Parma è una di questa partite: dobbiamo cercare di portare a casa il massimo risultato, è importante sia per la classifica che per il futuro. Quello contro il Parma è un match ball che dobbiamo sfruttare per avvicinarci al nostro obiettivo. Vincendo si possono aprire nuovi scenari», poco dopo aver preso posto in conferenza stampa, ha utilizzato queste parole D’Aversa per presentare la sfida di questa sera. 

Segui la diretta di Torino-Parma su Tuttosport.com

Dove vedere Torino-Parma streaming e diretta tv

Fiorentina-Parma gara valida per la 29ª giornata di Serie e in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (257), Now e sull’app SkyGo. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Torino-Parma

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Marianucci, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Adams, Vlasic; Simeone. Allenatore: D’Aversa.
A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Coco, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Casadei, Tameze, Kulenovic, Zapata, Njie. Indisponibili: Aboukhla. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Ismajli, Lazaro

PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valeri; Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta
A disposizione: Rinaldi, Suzuki, Conde, Ndiaye, Mena Martinez, Carboni, Estevez, Ordonez, 0ndrejka, Britschgi, Cremaschi, Elphege. Indisponibili: Almqvist, Bernabè, Britschgi, Frigan, Ndiaye. Squalificati: Valenti. Diffidati: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Troilo

Arbitro: Maresca (Napoli). Assistenti: Cecconi e Zingarelli. IV uomo: Mucera. Var: Ghersini. Avar: Aureliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

