Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A  

MILANO - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida delle 15 in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Atalanta valida per la 29ª giornata. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan che ha interrotto una striscia di 15 risultati utili consecutivi in campionato (14 vittorie e un pareggio, quello interno per 2-2 contro il Napoli di Antonio Conte) e portato a sette i punti di distacco dai rossoneri a dieci gare dalla fine. La sfida contro gli orobici rappresenta dunque un banco di prova importante per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale: lo scudetto numero 21. Anche la Dea sta però attraverso un periodo complicato: reduce dal sonoro ko per 6-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, la formazione di Raffaele Palladino ha perso 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo nonostante la superiorità numerica a partire dal 16’ (rosso diretto a Pinamonti) mentre nell’ultima uscita ha rimontato due gol all’Udinese non riuscendo però ad andare oltre il 2-2 alla New Balance Arena, stesso risultato rimediato all’Olimpico contro la Lazio nel primo round della semifinale di Coppa Italia. Il distacco da Como e Juve, attualmente quarte a quota 51, è di cinque punti, motivo per cui i bergamaschi non possono permettersi altri passi falsi.
Inter-Atalanta: diretta tv e streaming
Inter-Atalanta, gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 14 marzo alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Inter-Atalanta
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Darmian, Luis Henrique, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Lavelli, Bonny.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Kossounou, Djimsiti, Bellanova, Bakker, Ederson, De Roon, Samardzic, Vavassori, Krstovic.
ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. ASSISTENTI: Passero-L. Rossi. IV UFFICIALE: Collu. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Chiffi.