Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A  

MILANO - Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida delle 15 in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Atalanta valida per la 29ª giornata. I nerazzurri di Cristian Chivu vogliono riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan che ha interrotto una striscia di 15 risultati utili consecutivi in campionato (14 vittorie e un pareggio, quello interno per 2-2 contro il Napoli di Antonio Conte) e portato a sette i punti di distacco dai rossoneri a dieci gare dalla fine. La sfida contro gli orobici rappresenta dunque un banco di prova importante per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale: lo scudetto numero 21. Anche la Dea sta però attraverso un periodo complicato: reduce dal sonoro ko per 6-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, la formazione di Raffaele Palladino ha perso 2-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo nonostante la superiorità numerica a partire dal 16’ (rosso diretto a Pinamonti) mentre nell’ultima uscita ha rimontato due gol all’Udinese non riuscendo però ad andare oltre il 2-2 alla New Balance Arena, stesso risultato rimediato all’Olimpico contro la Lazio nel primo round della semifinale di Coppa Italia. Il distacco da Como e Juve, attualmente quarte a quota 51, è di cinque punti, motivo per cui i bergamaschi non possono permettersi altri passi falsi.