Toro, tre punti salvezza pesantissimi: poker da urlo al Parma, firma anche Zapata

Torna a far festa il Toro! Gli uomini di D'Aversa travolgono il Parma alla 29ª giornata di campionato e conquistano 3 punti d'oro per la corsa salvezza: 4-1 il finale. Al Grande Torino, i granata passano in vantaggio dopo soli 3 minuti di gioco grazie al tap-in vincente di Simeone, salvo poi subire il pareggio di Pellegrino al 20'. Nella ripresa, la formazione di Cuesta si butta via con due sfortunate autoreti che regalano il doppio vantaggio in soli due minuti: Delprato prima (54') e Keita dopo (56'). Poi, la splendida conclusione dalla distanza di Zapata (91') che vale il poker finale. Subentrato a Baroni il 26 febbraio scorso, D'Aversa mette così a bilancio la seconda vittoria del nuovo corso dopo l'esordio vincente sulla Lazio a cui è seguito il ko di Napoli. Il Torino rientra dunque con 33 punti che valgono il 13º posto alle spalle dei Ducali, distanti una sola lunghezza. Sono invece 9 i punti che separano Simeone e compagni dal terzultimo posto, con la Cremonese - prossimo avversario del Parma - che lunedì 16 sarà impegnata nello scontro diretto con la Fiorentina. La prossima giornata, il Toro scenderà in campo a San Siro, dove sabato 21 affronterà il Milan di Allegri.
Torino-Parma: il racconto della partita
Parte forte il Torino che sblocca le marcature dopo soli 3 minuti di gioco con Simeone che finalizza la progressione di Vlasic. I granata insistono nelle manovre offensive, poi il Parma - che nel mentre ha sostituito l'infortunato Cremaschi con Britschgi - cresce e pareggia i conti al 20' grazie al colpo di testa vincente di Pellegrino servito dal cross di Strefezza. Nel finale del primo tempo si impennano i ritmi, con i padroni di casa che vanno vicini al raddoppio con la conclusione di Vlasic che manca di un soffio lo specchio della porta e il colpo di testa di Simeone che spaventa il ritrovato Suzuki. Nella ripresa, gli uomini di D'Aversa ringraziano due volte gli ospiti che regalano il doppio vantaggio con le autoreti di Delprato, che devia in rete il tentativo di Adams e Keita, il cui rimpallo sfortunato sulla mezza rovesciata di Simeone fa esultare nuovamente i padroni di casa: il tutto in due giri d'orlogio a partire dal 54'. Il Torino difende allora il doppio vantaggio senza tuttavia rinunciare ad archiviare il match. E c'è infatti il tempo per la splendida conclusione dalla distanza di Zapata che si riprende la scena con un controllo perfetto e un tiro potente a incrociare che vale il definitivo 4-1.