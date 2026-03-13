Toro, tre punti salvezza pesantissimi: poker da urlo al Parma, firma anche Zapata

Torna a far festa il Toro! Gli uomini di D'Aversa travolgono il Parma alla 29ª giornata di campionato e conquistano 3 punti d'oro per la corsa salvezza: 4-1 il finale. Al Grande Torino, i granata passano in vantaggio dopo soli 3 minuti di gioco grazie al tap-in vincente di Simeone, salvo poi subire il pareggio di Pellegrino al 20'. Nella ripresa, la formazione di Cuesta si butta via con due sfortunate autoreti che regalano il doppio vantaggio in soli due minuti: Delprato prima (54') e Keita dopo (56'). Poi, la splendida conclusione dalla distanza di Zapata (91') che vale il poker finale. Subentrato a Baroni il 26 febbraio scorso, D'Aversa mette così a bilancio la seconda vittoria del nuovo corso dopo l'esordio vincente sulla Lazio a cui è seguito il ko di Napoli. Il Torino rientra dunque con 33 punti che valgono il 13º posto alle spalle dei Ducali, distanti una sola lunghezza. Sono invece 9 i punti che separano Simeone e compagni dal terzultimo posto, con la Cremonese - prossimo avversario del Parma - che lunedì 16 sarà impegnata nello scontro diretto con la Fiorentina. La prossima giornata, il Toro scenderà in campo a San Siro, dove sabato 21 affronterà il Milan di Allegri.