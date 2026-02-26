Luigi Sepe: "D’Aversa è un sergente che sa far divertire. È l’uomo giusto per il Toro"

«Roberto D’Aversa è l’uomo giusto per risollevare il Torino: il mister è davvero bravo e riporterà cattiveria e determinazione nell’ambiente granata. Doti necessarie per centrare la salvezza. Ne sono sicuro». Parola di Gigi Sepe . Il portiere conosce bene il nuovo allenatore del Toro per essere stato alle sue dipendenze per ben 3 stagioni al Parma (dal 2018 al 2021). Chi meglio dell’estremo difensore classe 1991 per far scoprire e raccontare da vicino i segreti del nuovo timoniere granata? Lei è stato allenato da D’Aversa: che impatto avrà sulla stagione dei granata? «Molto positivo. Per me può fare bene e aiutare il Toro a tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. Ho lavorato tanti anni col mister e conosco bene la sua bravura: hanno preso l’uomo giusto per ripartire, al netto del fatto che ho avuto anche Baroni e lo considero un tecnico molto abile. Qualcosa però si era inceppato e in situazioni del genere a volte serve una scossa».

I punti di forza di D'Aversa

L’ambiente granata sembra però sull’orlo di una crisi di nervi tra contestazioni a Cairo e risultati deludenti. «Va recuperato il feeling coi tifosi, che possono dare una grossa mano. Sono comunque convinto che, al netto delle varie problematiche, i granata possano tirarsi fuori in fretta da questa situazione complicata. Soprattutto se ascolteranno D’Aversa». In che senso? «Il mister è preparatissimo e sa toccare le corde giuste. I risultati li ha sempre fatti e sa imprimere le sue idee. Ovviamente va seguito dai giocatori e supportato dai dirigenti per far attecchire la sua mentalità». Come definirebbe D’Aversa? «Un sergente divertente». Cioè? «Ha un carattere forte e una spiccata personalità: con lui si riga dritto, ma al tempo stesso da ex calciatore sa come inserirsi dentro il gruppo e far star bene i suoi giocatori. Spesso infatti sa sdrammatizzare le situazioni difficili con una battuta». Quali ritiene siano i punti di forza del metodo D’Aversa? «Tatticamente è attentissimo e preparatissimo: si aggiorna e studia parecchio per essere sempre sul pezzo. In particolare ha una cura quasi maniacale per palle inattive e rimesse laterali».

Il Toro e la lotta salvezza

Si aspettava di vedere D’Aversa alla guida del Torino? «Ci siamo sentiti e visti fino a un mese fa. Ormai col mister siamo diventati amici e spesso le nostre famiglie trascorrono le vacanze insieme. D’Aversa era carico e aspettava una chiamata importante per tornare in pista. La panchina del Torino era un po’ il suo desiderio: sono contento che si sia finalmente avverato». Non è che magari vedremo anche lei in granata? «Magari (risata, ndr). Ormai starò fermo fino a giugno: quest’anno è andata così, ma continuo a lavorare duramente tutti i giorni per farmi trovare pronto per la prossima stagione. Speriamo arrivi la chiamata giusta». Quali sono le avversarie più pericolose per la corsa alla salvezza del Toro? «Ok che la Fiorentina è partita malissimo, ma non la metterei nella lotta retrocessione: ha una rosa costruita per arrivare in Europa e si salverà. Anche il Toro ha valori superiori a quelle in coda: per questo sono fiducioso che possano riuscire a tirarsi fuori dalla bagarre della lotta salvezza. Quando sei lì in fondo e non ci sei abituato, da giocatore ti prendi male, ti spaventi e vai in difficoltà. I granata però hanno tutto per risalire».