Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Napoli riceve il Lecce nel 29° turno di Serie A. Dieci finali da giocare tutte d'un fiato. E' così che Antonio Conte vede gli impegni della coda finale di campionato che decideranno le posizioni di vertice della classifica e in particolare la qualificazione delle quattro squadre italiane alla Champions League della prossima stagione. Di queste dieci partite che mancano il Napoli dovrà affrontarne sei al Maradona e quattro fuori casa. Si tratta di un particolare non di poco conto che potrebbe avere una influenza decisiva nella lotta per la conquista di un posto nel torneo più prestigioso d'Europa. Il Maradona, infatti, è una specie di fortino quasi inespugnabile dove la squadra di Conte, che è l'unica del campionato imbattuta in casa, non perde dall'8 dicembre 2024, quando fu sconfitta per 1-0 dalla Lazio.