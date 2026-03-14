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Napoli-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La formazione di Conte riceve i salentini al Maradona nel 29° turno del massimo campionato italiano
3 min

Il Napoli riceve il Lecce nel 29° turno di Serie A. Dieci finali da giocare tutte d'un fiato. E' così che Antonio Conte vede gli impegni della coda finale di campionato che decideranno le posizioni di vertice della classifica e in particolare la qualificazione delle quattro squadre italiane alla Champions League della prossima stagione. Di queste dieci partite che mancano il Napoli dovrà affrontarne sei al Maradona e quattro fuori casa. Si tratta di un particolare non di poco conto che potrebbe avere una influenza decisiva nella lotta per la conquista di un posto nel torneo più prestigioso d'Europa. Il Maradona, infatti, è una specie di fortino quasi inespugnabile dove la squadra di Conte, che è l'unica del campionato imbattuta in casa, non perde dall'8 dicembre 2024, quando fu sconfitta per 1-0 dalla Lazio.

Segui Napoli-Lecce LIVE sul nostro sito

Dove vedere Napoli-Lecce: diretta tv e streaming

La partita tra Napoli e Lecce è in programma alle ore 18 allo stadio Maradona e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Napoli-Lecce: probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Santos; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Gutierrez, Mazzocchi, McTominay, De Bruyne, Giovane, Lukaku.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Ndaba, Fofana, Helgason, Ngom, Sala, Marchwinski, Ndri, Cheddira, Sottil.

ARBITRO: Abisso. ASSISTENTI: Imperiale-Ceccon. QUARTO UOMO: Galipò. VAR: Nasca. AVAR: Fabbri.

Napoli-Lecce, quote e pronostico

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