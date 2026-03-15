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Sassuolo-Bologna: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Gli uomini di Italiano scendono in campo al Mapei per il derby valido per la 29ª giornata di campionato
3 min
SassuoloBolognaSerie A

Tempo di derby al Mapei Stadium. Gli uomini di Grosso ricevono i rossoblù di Italiano all'incontro valido per la 29ª giornata di Serie A. Le due formazioni si ritrovano dopo il pareggio del Dall'Ara, dove il 28 dicembre al vantaggio di Fabbian ha risposto l'ex Juve Muharemovic per il definitivo 1-1. Reduci dall'amara sconfitta contro la Lazio (match deciso dal sigillo di Marusic al 92'), i neroverdi si presentano all'appuntamento con 38 punti che valgono il 9º posto alle spalle dei Felsinei, distanti una sola lunghezza e chiamati a riscattare la rimonta subita in casa dal Verona all'ultima uscita di campionato. L'agenda di Grosso prevede poi la trasferta allo Stadium, dove sabato 21 affronterà la Juve di Spalletti, mentre Italiano sarà impegnato dapprima contro la Roma all'Olimpico per il ritorno degli ottavi di Europa League in programma giovedì 12 e a seguire contro la Lazio in casa.

Sassuolo-Bologna: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Grosso e Italiano è in programma alle ore 15 di domenica 15 marzo presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche sul canale Sky Zona Dazn (214).

Segui Sassuolo-Bologna sul nostro sito.

Sassuolo-Bologna: le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Felipe, Doig, Vranckx, Iannoni, Lipari, Bakola, Moro, Volpato, Nzola.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Casale, Vitik, Lykogiannis; Moro, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Heggem, Helland, Joao Mario, Lucumi, Miranda, Zortea, Pobega, Bernardeschi, Castro, Dominguez, Odgaard, Rowe.

Arbitro: Bonacina (Bergamo); Assistenti: Dei Giudici–Fontemurato; Quarto ufficiale: Marinelli; Var: Serra; Ass. Var: Pezzuto.

Scopri tutte le quote di Sassuolo-Bologna.

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