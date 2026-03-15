Pisa-Cagliari: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Pisa ospita il Cagliari all'incontro valido per la 29ª giornata di campionato. Reduci da 4 sconfitte consecutive, gli uomini di Hiljemark - che subentrato il 6 febbraio a Gilardino ha raccolto 1 solo punto nel pareggio all'esordio con il Verona - i nerazzurri sono chiamati a ritrovare i 3 punti per tenere accesso il lumino della speranza di non retrocedere. La classifica concede ben pochi margini di ottimismo, con un ritardo di 10 punti dalla salvezza e una vittoria che manca da 17 giornate. Dall'altra parte del campo - dove ad arbitrare sarà La Penna, di ritorno dalla sosta ai box che ha fatto seguito alla scandalosa direzione di Inter-Juve - c'è ora la formazione di Pisacane, impegnata nella stessa corsa ma con un vantaggio di 6 lunghezze dal terzultimo posto. La prossima giornata, Pisa e Cagliari affronteranno rispettivamente Napoli (venerdì 20 alla Unipol Domus) e Como (domenica 22 al Sinigaglia).
Pisa-Cagliari: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Hiljemark e Pisacane è in programma alle ore 15 di domenica 15 marzo presso l'Arena Garibaldi di Pisa. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Pisa-Cagliari: le probabili formazioni
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Leris, Marin, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
A disposizione: Nicolas, Bozhinov, Leris, Hojholt, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Iling Junior, Coppola, Luppichini, Piccinini, Albiol, Stojilkovic.
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Mina; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sherri, Dossena, J. Rodriguez, A. Albarracin, Deiola, Gaetano, Liteta, Mazzitelli, Malfitano, Sulev, Mendy, Pavoletti, Trepy.
Arbitro: La Penna (Roma); Assistenti: Bercigli–Trinchieri; Quarto ufficiale: Fourneau; Var: Paterna; Ass. Var: Camplone.