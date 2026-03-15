Pisa-Cagliari: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Pisa ospita il Cagliari all'incontro valido per la 29ª giornata di campionato. Reduci da 4 sconfitte consecutive, gli uomini di Hiljemark - che subentrato il 6 febbraio a Gilardino ha raccolto 1 solo punto nel pareggio all'esordio con il Verona - i nerazzurri sono chiamati a ritrovare i 3 punti per tenere accesso il lumino della speranza di non retrocedere. La classifica concede ben pochi margini di ottimismo, con un ritardo di 10 punti dalla salvezza e una vittoria che manca da 17 giornate. Dall'altra parte del campo - dove ad arbitrare sarà La Penna, di ritorno dalla sosta ai box che ha fatto seguito alla scandalosa direzione di Inter-Juve - c'è ora la formazione di Pisacane, impegnata nella stessa corsa ma con un vantaggio di 6 lunghezze dal terzultimo posto. La prossima giornata, Pisa e Cagliari affronteranno rispettivamente Napoli (venerdì 20 alla Unipol Domus) e Como (domenica 22 al Sinigaglia).