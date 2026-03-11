Tuttosport.com
Ma avete visto chi torna ad arbitrare?

Sono uscite le designazioni e per i tifosi della Juve c'è un sorprendente ritorno
2 min
Serie AJuventusLa Penna
Ma non doveva più arbitrare per un pezzo in Serie A? Così almeno era stato fatto capire dopo il clamoroso errore di Inter-Juve con l'espulsione ingiustificata e ingiusta di Kalulu. Invece, dopo poco meno di un mese dal fattaccio, si riaffaccia in Serie A l'arbitro La Penna che dirigerà Pisa-Cagliari. Finora, La Penna aveva arbitrato in Serie B, Rocchi ha voluto riportarlo in Serie A per non perdere quello che considera un arbitro emergente e che, fino a Inter-Juve, aveva condotto un buon campionato. Tant'è che proprio con le buone prestazioni si era guadagnato il big match.

Kalulu l'unico a pagare, La Penna torna ad arbitrare

Sono molti, però, soprattutto fra gli ex arbitri, a pensare che La Penna fosse inadeguato per una partita di quel rilievo e con quelle tensioni e che proprio quella designazione l'abbia bruciato. Nel frattempo il suo ritorno in A ha fatto storcere il naso a molti tifosi juventini, a quali era stato assicurato che quell'errore sarebbe stato pagato con una lunga sospensione. Così non è stato... Insomma, alla fine: non ha pagato Bastoni, non paga La Penna, l'unico a pagare è stato Kalulu, anche l'unico a non aver commesso nulla.

 

 

