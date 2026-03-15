Un eurogol di Vitinha e Ostigard stendono il Verona. Il Genoa di De Rossi vola verso la salvezza

Non si arresta la risalita del Genoa. Al Bentegodi, gli uomini di De Rossi superano per 2-0 il Verona trascinati dall'eurogol di Vitinha (61') - che festeggia al meglio il suo 26º compleanno - e dal sigillo finale di Ostigard (86'), centrando così il secondo successo consecutivo dopo quello sulla Roma e rientrando con 33 punti e un margine di sicurezza di 9 lunghezze dal terzultimo posto: il tutto in attesa di conoscere l'esito dello scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina di lunedì 16. Si complica invece la classifica degli Scaligeri di Sammarco, che reduci dalla rimonta di Bologna restano fermi a quota 18 punti. La prossima giornata, il Genoa riceverà l'Udinese all'appuntamento di venerdì 20 (ore 20.45), mentre il Verona affronterà l'Atalanta a Bergamo: incontro in programma domenica 22 (ore 15).
Verona-Genoa: il racconto della partita
È il Verona a guadagnare campo per primo spaventando gli ospiti con il cross di Akpa-Akrpo che al 3' minuto colpisce il palo: ma trascorso il primo quarto di gioco sale anche il Genoa. Segue una fase di equilibrio con entrambe le formazioni che provano ad aprirsi un varco alla ricerca del vantaggio. La formazione di De Rossi subentra allora nel controllo del gioco provando a sfruttare la corsa di Malinovskyi, fermato però al 35' da Edmundsson. Al 44', Ellertsson ferma l'involata di Harroui con un gran recupero al limite dell'area. Al duplice fischio, le squadre ritornano negli spogliatoi senza avere creato alcuna signficativa occasione da gol. Nella ripresa, il Grifone torna ad attaccare e al 61' sblocca le marcature con la splendida conclusione da 30 metri di Vitinha che dopo avere rubato palla a Belghali si regala una gioia per il suo 26º compleanno. I padroni di casa provano a pareggiare i conti con il colpo di testa di Valentini che servito da Orban al 68' manca di poco lo specchio. Il Genoa mette poi in cassaforte i 3 punti con il raddoppio firmato da Ostigard all'86': 2-0 al Bentegodi.