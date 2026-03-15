Un eurogol di Vitinha e Ostigard stendono il Verona. Il Genoa di De Rossi vola verso la salvezza

Non si arresta la risalita del Genoa. Al Bentegodi, gli uomini di De Rossi superano per 2-0 il Verona trascinati dall'eurogol di Vitinha (61') - che festeggia al meglio il suo 26º compleanno - e dal sigillo finale di Ostigard (86'), centrando così il secondo successo consecutivo dopo quello sulla Roma e rientrando con 33 punti e un margine di sicurezza di 9 lunghezze dal terzultimo posto: il tutto in attesa di conoscere l'esito dello scontro diretto tra Cremonese e Fiorentina di lunedì 16. Si complica invece la classifica degli Scaligeri di Sammarco, che reduci dalla rimonta di Bologna restano fermi a quota 18 punti. La prossima giornata, il Genoa riceverà l'Udinese all'appuntamento di venerdì 20 (ore 20.45), mentre il Verona affronterà l'Atalanta a Bergamo: incontro in programma domenica 22 (ore 15).