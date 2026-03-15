Milan, addio sogno rimonta Scudetto: Allegri cade a Roma, la Lazio ringrazia Isaksen

ROMA - Il pareggio - tra le polemiche - dell'Inter con l'Atalanta ha lasciato spazio a un'attesa lunga 24 ore e fortemente caratterizzata dal sogno di rosicchiare qualcosa ai cugini leader della classigica, accorciando la distanza fino a un -5 che avrebbe dato pepe allo sprint finale di campionato. Non è andata come sperava Max Allegri, però, la 'gita romana' all'Olimpico di due altri ex bianconeri, il tecnico Sarri e il portiere Motta, alla seconda da titolare in Serie A e decisivo con almeno due super parate. A lanciare la Lazio è la rete di Isaksen dopo 26' di gioco, mentre i rossoneri recriminano per due interventi del Var, entrambi con Athekame protagonista: al 71' per un possibile penalty poi non assegnato e quattro giri di lancetta più tardi per il gol del pari, annullato per un precedente tocco di mano.