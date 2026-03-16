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Cremonese-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nel posticipo della 29ª giornata allo stadio Zini sfida salvezza tra i grigiorossi di Davide Nicola e la Viola di Paolo Vanoli
4 min

CREMONA - A chiudere la 29ª giornata di Serie A sarà lo scontro salvezza in programma alle ore 20.45 allo stadio Giovanni Zini tra Cremonese e Fiorentina. Le due squadre sono divise da un solo punto e occupano rispettivamente il terzultimo e quartultimo posto in classifica a quota 24 e 25. I grigiorossi di Davide Nicola, dopo aver conquistato 14 punti e incassato una sola sconfitta nelle prime nove gare, ne hanno racimolati appena 10 nelle successive 19. Un ruolino di marcia da retrocessione. L'ultimo successo risale addirittura al 7 dicembre, quando Bonazzoli (su rigore) e Sanabria firmarono il 2-0 sul Lecce. Ma "se Atena piange, Sparta non ride". La Viola, reduce dal successo per 2-1 contro il Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League, rischia di finire in Serie B proprio nell'anno del centenario dalla nascita del club. La squadra di Paolo Vanoli sembrava aver imboccato la strada giusta con i due successi consecutivi contro Como (1-2) e Pisa (1-0), ma la sconfitta contro l'Udinese (3-0) e il pareggio contro il Parma (0-0 e sono fischi del Franchi) hanno fatto risuonare il campanello d'allarme.

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Cremonese-Fiorentina: diretta tv e streaming

 Cremonese-Fiorentina, posticipo della 29ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

Le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Floriani-Mussolini; Barbieri, Thorsby, Maleh, Okereke; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. 

A disposizione: Silvestri, Nava, Faye, Folino, Ceccherini, Grassi, Bondo, Vandeputte, Zerbin, Payero, Vardy, Sanabria. 

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Christensen, Leonardelli, Rugani, Comuzzo, Kouadio, Balbo, Harrison, Fazzini, Ndour, Fabbian, Kean, Braschi. 

ARBITRO: Di Bello di Brindisi. ASSISTENTI: Lo Cicero-Vecchi. IV UFFICIALE: Sacchi. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Pezzuto.

Cremonese-Fiorentina: scopri tutte le quote

 

 

 

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