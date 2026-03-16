Cremonese-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CREMONA - A chiudere la 29ª giornata di Serie A sarà lo scontro salvezza in programma alle ore 20.45 allo stadio Giovanni Zini tra Cremonese e Fiorentina. Le due squadre sono divise da un solo punto e occupano rispettivamente il terzultimo e quartultimo posto in classifica a quota 24 e 25. I grigiorossi di Davide Nicola, dopo aver conquistato 14 punti e incassato una sola sconfitta nelle prime nove gare, ne hanno racimolati appena 10 nelle successive 19. Un ruolino di marcia da retrocessione. L'ultimo successo risale addirittura al 7 dicembre, quando Bonazzoli (su rigore) e Sanabria firmarono il 2-0 sul Lecce. Ma "se Atena piange, Sparta non ride". La Viola, reduce dal successo per 2-1 contro il Rakow nell'andata degli ottavi di finale di Conference League, rischia di finire in Serie B proprio nell'anno del centenario dalla nascita del club. La squadra di Paolo Vanoli sembrava aver imboccato la strada giusta con i due successi consecutivi contro Como (1-2) e Pisa (1-0), ma la sconfitta contro l'Udinese (3-0) e il pareggio contro il Parma (0-0 e sono fischi del Franchi) hanno fatto risuonare il campanello d'allarme.