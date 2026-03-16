Da Cunha non lo prendono mai. Malen non basta, crisi Rensch: pagelle Como-Roma 

COMO - Al Sinigaglia finisce 2-1, e così al quarto posto ora c’è il Como che stacca la Roma e supera nuovamente la Juventus. Nulla è deciso: Como a 54, Juve a 53 e Roma a 51. Ma c’è abbastanza materiale per far sobbalzare gli amanti delle gerarchie predefinite, con un Como così lanciato, alla sua quarta vittoria consecutiva e 13 punti conquistati nelle ultime 5 partite. La Roma, però, si sente ancora penalizzata, contestando platealmente l’espulsione di Wesley, costata la seconda ammonizione al brasiliano. I voti dell'incontro
Como, le pagelle
Butez 6 Impegnato solamente per uscite con buon tempismo, soprattutto con i piedi.
Ramon 6.5 Tanto coraggio, parecchia forza: è una giovanissima garanzia.
Diego Carlos 6.5 In ritardo su una palla comunque non sem-plice, scivola e travolge El Shaarawy provocando il rigore. Attinge a tutta la sua esperienza per non andare giù di testa, non sbaglia quasi più nulla e diventa pure l'eroe del giorno con la zampata decisiva sotto porta per festeggiare il 33° compleanno.
Kempf 6 Ordinato, esce per questioni tattiche. Douvikas (1' st) 7 Ci mette un sospiro ad andarsi a prendere la doppia cifra stagionale con un brillante taglio in profondità.
Smolcic 6 Tanta sostanza.
Da Cunha 7 Personalità, tranquillità e spunto di alta categoria. Non lo prendono mai. Van Der Brempt (42' st) ng
Sergi Roberto 5 Smista la palla assassina su Diego Carlos che porta al rigore, così s'innervosisce presto e non trova il focus. Diao (1' st) 6.5 Parte con le marce alte e costringe i giallorossi al fallo.
Valle 7 Contribuisce ai ragionamenti e infila nello spazio per Douvikas.
Caqueret 6.5 Carica a testa bas-sa, mettendo in mostra qualità d'assaltatore. Perrone (22' st) 6 Aggiunge QI calcistico.
Baturina 6 Alterna buoni momenti a fasi abuliche.
Nico Paz 5.5 Costretto a girovagare per trovare palloni giocabili, va fuori giri e lascia sul campo almeno un paio di ottime occasioni che uno come lui di solito sa sfruttare. Jesus Rodriguez (32' st) 6.5 Incide subito con la sua rapidità.
All. Fabregas 7 Piano partita faccia a faccia stravolto dopo sette minuti, la squadra rimane volenterosa ma non ingrana. La rivoluziona ad inizio ripresa tornando ad uno schieramento più abituale e alzando la pressione fino a prendere la Roma per sfinimento
Pagelle Roma
Svilar 6 Reagisce all'errore tecnico sul primo gol.
Ghilardi 6 Bravo e coraggioso a rispettare la comanda di seguire ovunque il diretto avversario.
Mancini 5.5 Meno energico del solito.
Hermoso 5 Sceglie male la copertura su Douvikas rovinando una partita fino a quel punto concentrata. Ziolkowski (26' st) 6 Ultimi minuti in cui la squadra sta già sbandando.
Celik 6 Meno sollecitato dell'omologo di sinistra, mette equilibrio senza strafare. Tsimikas (26' st) 5 Aggiunge solo nervosismo.
Kone 5.5 Prova in tutti i modi ad evitare di finire nella centrifuga del centrocampo comasco, non sempre ci riesce.
Cristante 5 Va in confusione appena il Como alza i giri.
Wesley 6 Applicatissimo in copertura, in costante evoluzione tattica sulle diagonali, punito oltremodo sul secondo giallo.
Pellegrini 6 Sicurezza con la palla tra 1 piedi, occupa di giustezza i suoi spazi. Pisilli (22' st) 5.5 Non riesce a rivitalizzare il re-parto.
El Shaarawy 6.5 È luomo in più per tutte le situazioni, sempre utile. Rensch (11' st) 5 Manca d'attenzione sulla linea e va in crisi su Diao.
Malen 6.5 Sette gol in dieci presenze in Serie A, impatto clamoroso. Al di là dei numeri, sempre lottatore, un filo troppo individualista come quando non serve Pellegrini libero in area. Vaz (22' st) 6 Subentra con atletismo.
All.Gasperini 5.5 Energie poche, alternative ancora meno, se la gioca con quello che ha e quello che ha (Malen) non basta. Sbavatura determinante, non togliere We-sley dopo la prima ammonizione con il rischio costante rappresentato dal brio di Diao.
ARBITRO
Massa 5.5 Perfetto nel primo tempo, non esita mai e controlla il match senza abusare dei car-tellini. Da rivedere sull'espulsione di Wesley che allarga un brac-cio, ma sembra fare tanto per evitare il contatto con Diao e il gioco si poteva fermare prima.
COMO - Al Sinigaglia finisce 2-1, e così al quarto posto ora c’è il Como che stacca la Roma e supera nuovamente la Juventus. Nulla è deciso: Como a 54, Juve a 53 e Roma a 51. Ma c’è abbastanza materiale per far sobbalzare gli amanti delle gerarchie predefinite, con un Como così lanciato, alla sua quarta vittoria consecutiva e 13 punti conquistati nelle ultime 5 partite. La Roma, però, si sente ancora penalizzata, contestando platealmente l’espulsione di Wesley, costata la seconda ammonizione al brasiliano. I voti dell'incontro
Como, le pagelle
Butez 6 Impegnato solamente per uscite con buon tempismo, soprattutto con i piedi.
Ramon 6.5 Tanto coraggio, parecchia forza: è una giovanissima garanzia.
Diego Carlos 6.5 In ritardo su una palla comunque non sem-plice, scivola e travolge El Shaarawy provocando il rigore. Attinge a tutta la sua esperienza per non andare giù di testa, non sbaglia quasi più nulla e diventa pure l'eroe del giorno con la zampata decisiva sotto porta per festeggiare il 33° compleanno.
Kempf 6 Ordinato, esce per questioni tattiche. Douvikas (1' st) 7 Ci mette un sospiro ad andarsi a prendere la doppia cifra stagionale con un brillante taglio in profondità.
Smolcic 6 Tanta sostanza.
Da Cunha 7 Personalità, tranquillità e spunto di alta categoria. Non lo prendono mai. Van Der Brempt (42' st) ng
Sergi Roberto 5 Smista la palla assassina su Diego Carlos che porta al rigore, così s'innervosisce presto e non trova il focus. Diao (1' st) 6.5 Parte con le marce alte e costringe i giallorossi al fallo.
Valle 7 Contribuisce ai ragionamenti e infila nello spazio per Douvikas.
Caqueret 6.5 Carica a testa bas-sa, mettendo in mostra qualità d'assaltatore. Perrone (22' st) 6 Aggiunge QI calcistico.
Baturina 6 Alterna buoni momenti a fasi abuliche.
Nico Paz 5.5 Costretto a girovagare per trovare palloni giocabili, va fuori giri e lascia sul campo almeno un paio di ottime occasioni che uno come lui di solito sa sfruttare. Jesus Rodriguez (32' st) 6.5 Incide subito con la sua rapidità.
All. Fabregas 7 Piano partita faccia a faccia stravolto dopo sette minuti, la squadra rimane volenterosa ma non ingrana. La rivoluziona ad inizio ripresa tornando ad uno schieramento più abituale e alzando la pressione fino a prendere la Roma per sfinimento