Como-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sullo scontro Champions

17:30

Massara prima di Como-Roma

Il ds giallorosso prima della sfida con il Como: "Partita molto importante per come è strutturata la classifica. Pesano i punti, ma ci sono comunque altre 9 giornate da disputare". Sul mercato: "Roma è una delle squadre del mondo, i ricavi Champions hanno un impatto e possono aiutare. Noi continueremo a fare mercati coerenti con la storia della Roma, questo è possibile grazie ad una grande proprietà". Sull'attacco e Malen: "Un giocatore che riesce a combinare con altri per qualità e caratteristiche. Un reparto che soffre di tanti infortuni, ma ci sono altri giocatori come El Shaarawy che oggi ritorna e per noi è molto importante".

17:25

Parla Fabregas nel prepartita

Queste le parola di Fabregas prima dell'incontro: "Perrone è convocato, lui ti dice che sta bene ma ieri si è allenato poco con la squadra. Chi sta al 100% è meglio in queste tipo di partite. Lui è pronto, ma era importante andare con chi si è allenato al 100%". Sull'attacco aggiunge: "Difesa a 3? Vedremo in campo. Nico Paz falso 9 è un attaccante ma con caratteristiche diverse. Se giochi con Osimhen è diverso, se giochi con Messi o Haaland è diverso. Vediamo se va come vogliamo noi". E sulla corsa Champions: "Non mi aspettavo di essere in lotta un anno fa. La vita dell'allenatore oggi è giorno dopop giorno e non pensi a cosa può accadere tra uno o due anni. Noi abbiamo un progetto di 5 anni, ma dobbiamo pensare a crescere. Siamo tutti molto giovani, dallo società alla squadra. Dobbiamo proseguire con umiltà e coraggio".

17:18

La squadra arbitrale di Como-Roma

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Meli-Alassio.

IV UFFICIALE: Sozza.

VAR: Fabbri.

ASS. VAR: Gariglio.

17:07

I titolari del Como

COMO (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Da Cunha, Sergi Roberto, Alex Valle; Baturina, Caqueret; Nico Paz. Allenatore: Fabregas.

17:02

Le scelte ufficiali di Gapserini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

16:51

La Juve spera nel pareggio

Big match con vista sul quarto posto, Como e Roma con una vittoria possono cavalcare i bianconeri di Spalletti. LA CLASSIFICA DI SERIE A

16:41

Le parole di Fabregas alla vigilia

Il tecnico del Como ha parlato così nella consueta conferenza stampa di avvicinamento al match. LEGGI TUTTO

16:30

Como-Roma: le probabili formazioni

Questi i possibili schieramenti e le panchine di Fabregas e Gasperini: fischio d'inizio ore 18!

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Perrone, Carlos, Diao, Van der Brempt.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Vaz, Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Venturino, El Aynaoui, Zaragoza, El Shaarawy.

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como.