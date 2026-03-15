Como-Roma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sullo scontro Champions

Aria di Champions al Sinigaglia, dove il Como di Fabregas affronta la Roma di Gasperini allo scontro diretto che mette in palio 3 punti per accomodarsi al 4º posto e scavalcare la Juventus di Spalletti, a sua volta uscita vincitrice dalla trasferta di Udine di sabato 14. Il calendario vede poi i lariani impegnati in casa contro il Pisa, mentre i giallorossi riceveranno il Lecce (gara preceduta dal ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna). Benvenuti alla diretta di Como-Roma!
17:30
Massara prima di Como-Roma
Il ds giallorosso prima della sfida con il Como: "Partita molto importante per come è strutturata la classifica. Pesano i punti, ma ci sono comunque altre 9 giornate da disputare". Sul mercato: "Roma è una delle squadre del mondo, i ricavi Champions hanno un impatto e possono aiutare. Noi continueremo a fare mercati coerenti con la storia della Roma, questo è possibile grazie ad una grande proprietà". Sull'attacco e Malen: "Un giocatore che riesce a combinare con altri per qualità e caratteristiche. Un reparto che soffre di tanti infortuni, ma ci sono altri giocatori come El Shaarawy che oggi ritorna e per noi è molto importante".
17:25
Parla Fabregas nel prepartita
Queste le parola di Fabregas prima dell'incontro: "Perrone è convocato, lui ti dice che sta bene ma ieri si è allenato poco con la squadra. Chi sta al 100% è meglio in queste tipo di partite. Lui è pronto, ma era importante andare con chi si è allenato al 100%". Sull'attacco aggiunge: "Difesa a 3? Vedremo in campo. Nico Paz falso 9 è un attaccante ma con caratteristiche diverse. Se giochi con Osimhen è diverso, se giochi con Messi o Haaland è diverso. Vediamo se va come vogliamo noi". E sulla corsa Champions: "Non mi aspettavo di essere in lotta un anno fa. La vita dell'allenatore oggi è giorno dopop giorno e non pensi a cosa può accadere tra uno o due anni. Noi abbiamo un progetto di 5 anni, ma dobbiamo pensare a crescere. Siamo tutti molto giovani, dallo società alla squadra. Dobbiamo proseguire con umiltà e coraggio".
17:18
La squadra arbitrale di Como-Roma
ARBITRO: Massa di Imperia.
ASSISTENTI: Meli-Alassio.
IV UFFICIALE: Sozza.
VAR: Fabbri.
ASS. VAR: Gariglio.
17:07
I titolari del Como
COMO (3-4-2-1): Butez; Diego Carlos, Ramon, Kempf; Smolcic, Da Cunha, Sergi Roberto, Alex Valle; Baturina, Caqueret; Nico Paz. Allenatore: Fabregas.
17:02
Le scelte ufficiali di Gapserini
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.
16:51
La Juve spera nel pareggio
Big match con vista sul quarto posto, Como e Roma con una vittoria possono cavalcare i bianconeri di Spalletti. LA CLASSIFICA DI SERIE A
16:41
Le parole di Fabregas alla vigilia
Il tecnico del Como ha parlato così nella consueta conferenza stampa di avvicinamento al match. LEGGI TUTTO
16:30
Como-Roma: le probabili formazioni
Questi i possibili schieramenti e le panchine di Fabregas e Gasperini: fischio d'inizio ore 18!
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Perrone, Carlos, Diao, Van der Brempt.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Vaz, Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Venturino, El Aynaoui, Zaragoza, El Shaarawy.