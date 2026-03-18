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 Premio Bearzot: vince Fabregas

Gravina: "Simbolo generazionale". Riconoscimenti anche a Fabio Capello e Valentina Zamburru
Dario Marchetti
1 min
 Premio Bearzot: vince Fabregas© Marco Canoniero

Amato a Como e in Spagna, dove ha vinto tutto con la sua nazionale, contestato da qualche suo collega in Serie A, eppure Cesc Fabregas in Italia sta vivendo il suo momento d’oro: quarto in classifica sognando una st

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