 Premio Bearzot: vince Fabregas

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Amato a Como e in Spagna, dove ha vinto tutto con la sua nazionale, contestato da qualche suo collega in Serie A, eppure Cesc Fabregas in Italia sta vivendo il suo momento d’oro: quarto in classifica sognando una st
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