Cagliari-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CAGLIARI - Ad aprire la 30ª giornata di Serie A sarà l'anticipo in programma alle ore 18.30 alla Domus Arena tra Cagliari e Napoli. I sardi hanno racimolato appena due punti nelle ultime sei gare e sono reduci dalle sconfitte contro Como (1-2) e Pisa (3-1). Un ruolino di marcia che ha ridotto il distacco dalla zona retrocessione, motivo per cui la formazione di Fabio Pisacane ha bisogno di fare punti per evitare di tornare ad essere invischiata nelle sabbie mobili. Tra l'altro i rossoblù vogliono interrompere un tabù che dura da 17 anni: l'ultimo successo interno contro i campani risale addirittura al 19 aprile 2009, quando Jeda e Lazzari regalarono i tre punti a Massimiliano Allegri mettendo al tappeto la squadra all'epoca allenata da Roberto Donadoni. Un'era calcistica fa insomma. Dall'altro lato, invece, i ragazzi di Antonio Conte vogliono proseguire questo trend. I campioni d'Italia in carica hanno inanellato tre vittorie consecutive per 2-1 contro Verona, Torino e Lecce riducendo il gap con il Milan secondo, ora a -1, ma soprattutto accorciando sull'Inter capolista, adesso a "soli" 9 punti. Tra l'altro l'infermeria sta per svuotarsi e a nove gare dalla fine può ancora succedere di tutto.