Anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata di Serie A: quando gioca la Juve con Atalanta, Bologna e Milan

Lega Serie A ha reso note le date e gli orari in cui si disputeranno le giornate 32, 33 e 34 del campionato. Appuntamenti che vedranno anzitutto affrontarsi Atalanta e Juventus all'appuntamento di sabato 11 aprile alle ore 20.45 e Como e Inter allo stesso orario di domenica 12. Domenica 26, riflettori puntati sulla sfida tra il Milan di Max Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti, che si ritroveranno a San Siro dopo lo 0-0 dell'andata: fischio d'inizio ore 20.45. Già noti invece i calendari della 30ª e 31ª giornata, con Kenan Yildiz e compagni che sabato 21 marzo ospiteranno il Sassuolo per poi ricevere il Genoa il 6 aprile. A seguire, tutte le date e la programmazione dei prossimi impegni di Serie A.
32ª giornata: data, orari e dove vederla
- venerdì 10 aprile, 20.45: Roma-Pisa (Dazn/Sky)
- sabato 11 aprile, 15.00: Cagliari-Cremonese (Dazn)
- sabato 11 aprile, 15.00: Torino-Verona (Dazn)
- sabato 11 aprile, 18.00: Milan-Udinese (Dazn)
- sabato 11 aprile, 20.45: Atalanta-Juventus (Dazn/Sky)
- domenica 12 aprile, 12.30: Genoa-Sassuolo (Dazn)
- domenica 12 aprile, 15.00: Parma-Napoli (Dazn)
- domenica 12 aprile, 18.00: Bologna-Lecce (Dazn/Sky)
- domenica 12 aprile, 20.45: Como-Inter (Dazn)
- lunedì 13 aprile, 20.45: Fiorentina-Lazio (Dazn)
33ª giornata: data, orari e dove vederla
- venerdì 17 aprile, 18.30: Sassuolo-Como (Dazn)
- venerdì 17 aprile, 20.45: Inter-Cagliari (Dazn/Sky)
- sabato 18 aprile, 15.00: Udinese-Parma (Dazn)
- sabato 18 aprile, 18.00: Napoli-Lazio (Dazn)
- sabato 18 aprile, 20.45: Roma-Atalanta (Dazn/Sky)
- domenica 19 aprile, 12.30: Cremonese-Torino (Dazn)
- domenica 19 aprile, 15.00: Verona-Milan (Dazn)
- domenica 19 aprile, 18.00: Pisa-Genoa (Dazn/Sky)
- domenica 19 aprile, 20.45: Juventus-Bologna (Dazn)
- lunedì 20 aprile, 20.45: Lecce-Fiorentina (Dazn)
34ª giornata: data, orari e dove vederla
- venerdì 24 aprile, 20.45: Napoli-Cremonese (Dazn)
- sabato 25 aprile, 15.00: Parma-Pisa (Dazn)
- sabato 25 aprile, 18.00: Bologna-Roma (Dazn)
- sabato 25 aprile, 20.45: Verona-Lecce (Dazn/Sky)
- domenica 26 aprile, 12.30: Fiorentina-Sassuolo (Dazn)
- domenica 26 aprile, 15.00: Genoa-Como (Dazn)
- domenica 26 aprile, 18.00: Torino-Inter (Dazn/Sky)
- domenica 26 aprile, 20.45: Milan-Juventus (Dazn)
- lunedì 27 aprile, 18.30: Cagliari-Atalanta (Dazn)
- lunedì 27 aprile, 20.45: Lazio-Udinese (Dazn/Sky)