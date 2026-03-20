Anticipi e posticipi dalla 32ª alla 34ª giornata di Serie A: quando gioca la Juve con Atalanta, Bologna e Milan

Lega Serie A ha reso note le date e gli orari in cui si disputeranno le giornate 32, 33 e 34 del campionato. Appuntamenti che vedranno anzitutto affrontarsi Atalanta e Juventus all'appuntamento di sabato 11 aprile alle ore 20.45 e Como e Inter allo stesso orario di domenica 12. Domenica 26, riflettori puntati sulla sfida tra il Milan di Max Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti, che si ritroveranno a San Siro dopo lo 0-0 dell'andata: fischio d'inizio ore 20.45. Già noti invece i calendari della 30ª e 31ª giornata, con Kenan Yildiz e compagni che sabato 21 marzo ospiteranno il Sassuolo per poi ricevere il Genoa il 6 aprile. A seguire, tutte le date e la programmazione dei prossimi impegni di Serie A.