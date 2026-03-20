Napoli, quattro di fila col brivido: contro il Cagliari basta McTominay

Cagliari-Napoli, la partita

Neanche due minuti sul cronometro ed ecco McTominay: dagli sviluppi di un calcio d'angolo (figlio di un brutto disimpegno dei padroni di casa) nasce una mischia nell'area piccola, la sfera colpisce il palo dove lo scozzese è lesto nel correggere in rete l'1-0. Ancora un calcio d'angolo (15') e ancora un brivido per i sardi sempre con McTominay pericolo: il suo colpo di testa viene deviato in angolo da Mina.

Al 19' primo brivido per il Napoli con Olivera che perde palla malamente fuori area, Esposito ruba, entra e cerca il diagonale destro con il pallone largo alla destra di Milinkovic-Savic. Napoli in vantaggio ma molto impreciso in fase di fraeggio e costruzione facendo arrabbiare non poco il suo allenatore. Al 35' il Cagliari si fa rivedere con Adopo che esegue un mezzo tiro-mezzo cross (sempre dalla destra) costringendo il portiere serbo ad intervenire con i pugni. Dopo 2 minuti di recupero si va negli spogliatoi con in Napoli i vantaggio per 1-0 in un primo tempo dove i campioni d'Italia, dopo il gol flash, si son fatti pericolosi prevalentemente dalla bandierina.

Ad inizio ripresa gran occasione per il Napoli: uno-due De Bruyne-Politano dentro l'area (defilati sulla destra) con quest'ultimo che arriva davanti a Caprile bravo a chiudere. Risposta immediata del Cagliari con il tiro al volo da fuori area di Gaetano largo di poco.

Pisacane manda in campo al 73' Mendy che subito crea scompiglio nella difesa partenopea con anche una bella girata. Assedio finale del Cagliari e a al 92' Spinzzola spazza via da dentro l'area piccola un pericoloso passaggio di Sulemana.