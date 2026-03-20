Ekkelenkamp-Davis, l'Udinese sbanca il Ferraris: il Genoa di De Rossi ko dopo due vittorie di fila

Genoa-Udinese 0-2, la cronaca

La crescita del Genoa sul piano del gioco c'è ed è evidente, ma in un Ferraris illuminato dalla coreografia della gradinata nord è mancato il cinismo sotto porta visto contro Roma e Verona. Le occasioni infatti non sono mancate, soprattutto da palla inattiva. Solo l'Inter (20) ha segnato più dei rossoblù da calcio piazzato in questo campionato e non sorprende quindi che la prima occasione nasca proprio su punizione. D'altronde il piede di Malinovskyi quest'anno è tornato magico: 5 gol stagionali, mai così tanti dal post Atalanta. Al 26' l'ucraino da posizione impossibile calcia di potenza e con una traiettoria illeggibile per Okoye colpisce la traversa. Il Genoa domina il gioco, mentre l'Udinese fa la conta degli errori. Al 28' Okoye con un'uscita alta prende il pallone e travolge Colombo. Il rischio è grosso non solo sul lato disciplinare (forti le proteste rossoblù), ma anche perché il pallone finisce sui piedi di Vitinha che a porta vuota sbaglia la misura del tiro. Per l'Udinese i pericoli arrivano da tutte le parti, anche da calcio d'angolo: al 35' il Genoa con uno schema svuota il primo palo, Malinovskyi crossa forte basso sull'area piccola dove Colombo non riesce a deviare in rete. L'attaccante scuola Milan sfiora nuovamente il gol due minuti dopo con una grande girata al volo da posizione defilata: Okoye vola e tocca sulla traversa. È l'ottavo legno stagionale del Genoa. Otto avrebbero potuto essere anche i calci di rigore assegnati a favore dei rossoblù, ma il fischio dell'arbitro Collu per un tocco di mano di Kabasele in area ad inizio ripresa viene revocato dal Var. L'Udinese si salva e al 66' trova il gol alla prima, vera occasione di una partita fatta soprattutto di sofferenza: Zaniolo si accentra sul mancino e pennella una palla morbida in area per Ekkelenkamp che di testa anticipa sia Ostigard sia Bijlow e firma l'1-0. Non basta la reazione (a tratti disordinata) del Genoa. Anzi, l'Udinese soffre quando deve soffrire e colpisce alla seconda occasione nel recupero. Fa tutto Davis che dopo una serata opaca buca la difesa rossoblù e batte Bijlow con un diagonale. Una punizione spietata per il Genoa. Runjaic si porta a -1 dalla Lazio.