Milan-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Dopo aver perso con la Lazio, il Milan questa sera all’ora dell’aperitivo contro il Torino non potrà permettersi passi falsi. Non tanto per tornare a mettere pressione all’Inter, quanto per tenere a distanza le rivali nella corsa Champions. Il Napoli, che vincendo 1-0 ieri sera a Cagliari si è portato al secondo posto (62 punti contro i 60 del Milan), ma soprattutto Como, Juventus e Roma, le squadre che oggi si giocano il quarto posto, con i bianconeri momentaneamente al quinto gradino a quota 53, ovvero a 7 lunghezze di distanza da Maignan e compagni. Il problema è che si gioca a San Siro, dove i rossoneri hanno perso tantissimi punti contro le squadre che occupano una posizione in classifica dall’undicesimo al ventesimo posto. In casa del Milan hanno banchettato Cremonese e Parma, ma hanno raccolto un punto anche Pisa e Genoa. La media punti in casa contro tali avversari è di 1,57 (11 punti conquistati su 21 a disposizione), assai inferiore rispetto a quella ottenuta contro le prime dieci in classifica (2,43; 17 su 21)