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Milan-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Dopo il successo del Napoli a Cagliari, rossoneri chiamati a rispondere per riprendersi il 2° posto. I granat però sono in fiducia
3 min
MilanTorino
Milan-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale © Marco Canoniero

MILANO - Dopo aver perso con la Lazio, il Milan questa sera all’ora dell’aperitivo contro il Torino non potrà permettersi passi falsi. Non tanto per tornare a mettere pressione all’Inter, quanto per tenere a distanza le rivali nella corsa Champions. Il Napoli, che vincendo 1-0 ieri sera a Cagliari si è portato al secondo posto (62 punti contro i 60 del Milan), ma soprattutto Como, Juventus e Roma, le squadre che oggi si giocano il quarto posto, con i bianconeri momentaneamente al quinto gradino a quota 53, ovvero a 7 lunghezze di distanza da Maignan e compagni. Il problema è che si gioca a San Siro, dove i rossoneri hanno perso tantissimi punti contro le squadre che occupano una posizione in classifica dall’undicesimo al ventesimo posto. In casa del Milan hanno banchettato Cremonese e Parma, ma hanno raccolto un punto anche Pisa e Genoa. La media punti in casa contro tali avversari è di 1,57 (11 punti conquistati su 21 a disposizione), assai inferiore rispetto a quella ottenuta contro le prime dieci in classifica (2,43; 17 su 21)

Milan-Torino quote e consigli sulle puntate

Segui la diretta di Milan-Torino su Tuttosport.com

Dove vedere Milan-Torino streaming e diretta tv

Milan-Torino gara valida per la 30ª giornata di Serie e in programma oggi alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. Allenatore: Allegri
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Ricci, Jashari, Gimenez, Nkunku. Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia, Leao. Squalificati: nessuno. Diffidati: Athekame, Modric, Fofana, Saelemaekers

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Perderse, Ilkhan. Gineitis, Obrador; Vlasic, Adams, Simeone. Allenatore: D’Aversa
A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Lazaro, Nkounkou, Biraghi, Prati, Ilic, Anjorin, Casadei, Tameze, Kulenovic, Zapata. Indisponibili: Aboukhlal, Njie. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Ismajli, Lazaro

Arbitro: Fourneau (Roma). Assistenti: Rossi e Moro. IV uomo: Doveri. Var: Nasca. Avar: Maresca.

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