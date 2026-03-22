Atalanta-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

BERGAMO - Nemmeno il tempo di festeggiare il ritorno in gruppo di De Ketelaere e Raspadori che l'attacco atalantino perde Gianluca Scamacca. Ieri la società orobica ha fatto sapere che l'attaccante si è fermato a causa di una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro.Senza il numero 9 (12 gol in stagione), il peso dell'attacco dovrebbe essere affidato a Krstovic, le alternative sono Raspadori e De Ketelaere ma anche in questo caso ci sono da "pesare" le necessità tattiche di una squadra che oggi contro il Verona ultimo ha bisogno solo di vincere. Salire a quota 50 significherebbe affrontare l'ultima sosta del campionato con la consapevolezza di aver fatto una risalita davvero straordinaria che dai 13 punti di Juric ha portato la Dea a giocarsi le possibilità di andare in Europa (quale è tutto da vedere) nelle ultime 8 sfide della stagione con pure la semifinale di Coppa Italia di ritorno ancora da disputare
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Atalanta-Verona, gara valida per la 30ª giornata di Serie e in programma oggi alle 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Atalanta-Verona
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino
A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Djimsiti, Kossounou, Bellanova, Bakker, Pasalic, Musah, Samardzic, Raspadori, Sulemana. Indisponibili: Scamacca. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Harroui, Frese; Orban, Nowie. Allenatore: Hiljemark
A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Niasse, Oyegoke, Bernede, Lirola, Isacc, Sarr, Mosquera, Suslov, Vermesan. Indisponibili: Bella-Kotchap, Lovric, Serdar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Orban
Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Bercigli e Fontani. IV uomo: Crezzini. Var: Maggoni. Avar: La Penna