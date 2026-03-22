Atalanta-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

BERGAMO - Nemmeno il tempo di festeggiare il ritorno in gruppo di De Ketelaere e Raspadori che l'attacco atalantino perde Gianluca Scamacca. Ieri la società orobica ha fatto sapere che l'attaccante si è fermato a causa di una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro.Senza il numero 9 (12 gol in stagione), il peso dell'attacco dovrebbe essere affidato a Krstovic, le alternative sono Raspadori e De Ketelaere ma anche in questo caso ci sono da "pesare" le necessità tattiche di una squadra che oggi contro il Verona ultimo ha bisogno solo di vincere. Salire a quota 50 significherebbe affrontare l'ultima sosta del campionato con la consapevolezza di aver fatto una risalita davvero straordinaria che dai 13 punti di Juric ha portato la Dea a giocarsi le possibilità di andare in Europa (quale è tutto da vedere) nelle ultime 8 sfide della stagione con pure la semifinale di Coppa Italia di ritorno ancora da disputare