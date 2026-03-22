Pagelle Milan-Torino: Modric fa magie, Fullkrug arrugginito, talismano Rabiot. Simeone come un cobra

MILANO - Il Diavolo vince nella ripresa come all’andata, con il medesimo risultato, ma stavolta senza bisogno di rimontare 2 gol. Però soffrendo ugualmente contro un Toro vivace, orgoglioso, appuntito, capace di reagire a ripetizione, ma travolto in 2 minuti intorno all’ora di gioco (Rabiot e Fofana, 2 a 1 e poi il 3). Allegri ribalta la squadra nell’intervallo, a suon di urla e tatticamente, e così si mette in tasca 3 punti pesantissimi (tanto più dopo la sconfitta con la Lazio). I voti della sfida del Meazza
MILAN
Maignan 6 Sul tiro di Vlasic da cui nasce il primo gol del Torino non sembra un mostro di reattività. Bravo invece poco prima a respingere una velenosissima conclusione di Zapata e, soprattutto, nella ripresa sulla girata di Simeone.
Tomori 5.5 L’inizio è da film horror: due palloni persi e ammonizione presa dopo nove minuti. Soprattutto il cartellino non lo aiuta nella marcatura di Zapata. Athekame (1' st) 6.5 Il suo ingresso, unito al cambio di sistema di gioco, dà la scossa al Milan.
De Winter 5.5 Simeone gli spara un flash negli occhi sull’1-1.
Pavlovic 6.5 Il gol sembra una giocata un po’ da luna park però bravo lui a provarci. L’ingenuità sul rigore gli costa mezzo punto in pagella.
Saelemaekers 6 Anche nel primo tempo giocato sotto ritmo - come spesso accade al Milan -, è tra i più intraprendenti. Odogu (46' st) ng
Fofana 7 Finalmente fa quello che Allegri gli chiede da inizio anno: un gol. Ricci (25' st) 6.5 Entra con il veleno dell’ex.
Modric 7 Distribuisce palloni ai compagni che sembrano vestiti cuciti su misura e innesca Pulisic sul 2-1: maestro.
Rabiot 6.5 Sull’azione dell’1-1 toccherebbe a lui marcare Vlasic, però - dopo aver protestato per un presunto fallo ai suoi danni - rientra in difesa con il passo da turista che in ciabatte va in spiaggia. Si riscatta con gli interessi segnando il secondo gol.
Bartesaghi 6 Primo tempo timido, poi sfonda.
Füllkrug 4.5 Appare evidentemente arrugginito (8 palloni persi): d’altronde un attaccante della sua stazza non può giocare una volta ogni plenilunio. Nkunku (25' st) 6 Pimpante.
Pulisic 6 La pennichella di Rabiot lo costringe ad andare a difendere sull’azione dell’1-1, ed essendo di professione attaccante, si fa attirare dal pallone anziché stare su Vlasic. Fa pari e patta innescando il francese sul 2-1. Gimenez (32 st) ng
All. Allegri 6.5 Dopo il solito primo tempo sotto ritmo, viene a capo della pratica cambiando sistema di gioco a dimostrazione del fatto che in pochi sanno leggere le partite in corsa come lui.
TORINO
Paleari 5.5 D’accordo, Pavlovic pesca il jolly, però lui è sorpreso dalla parabola del tiro del milanista che, difatti, lo scavalca. Bravo invece a intercettare, poco prima, la sberla di Rabiot e nel finale su Ricci.
Coco 6 Una sua respinta di testa diventa assist per il tiraccio di Pavlovic - ma nell’occasione sarebbe ingeneroso fargliene una colpa - pesano invece di più gli affanni nella ripresa, quando il Milan alza i ritmi e pure lui fatica a restare in linea di galleggiamento.
Ismajli 6.5 Füllkrug si marca da sé, quindi lui fa un figurone.
Ebosse 5.5 Commette un errore, ma è decisivo: sulla terza rete del Milan è una statuina di fronte a Fofana. Kulenovic (44' st) ng
Pedersen 5.5 Dopo un primo tempo giocato con coraggio, la ruota gira nella ripresa. Perché il Milan cambia sistema di gioco e perché, soprattutto, alza la voce dalla sua parte come prova l’azione del 2-1 dove è lui a perdere Rabiot.
Vlasic 7 È con Simeone il migliore dei suoi: primo ad alzarsi sui centrali avversari e bravissimo nel rinculare tra i suoi, di centrali, quando il Milan arriva in area. Poi le ciliegine: il rigore - trasformato in modo glaciale - e il tiro che, deviato sul palo da Maignan, genera la rete di Simeone.
Prati 5.5 Il secondo e il terzo gol del Milan nascono dalla sua zona. Ilkhan (18' st) 6 Reattivo.
Gineitis 6 Lavoro oscuro in interdizione. Casadei (29' st) ng
Obrador 6 Piace per la sua intraprendenza: è lui a dare a Simeone il pallone del possibile 3-2 che poi si materializza con il rigore di Vlasic. Nkounkou (44' st) ng
Simeone 7 Come un cobra azzanna il Milan per mandare in porta il pallone dell’1-1. Nella ripresa potrebbe concedere il bis ma prima trova un Maignan superlativo, poi la deviazione di De Winter. Come se non bastasse, conquista pure il rigore.
Zapata 6 Per la prima volta titolare a San Siro dopo il tremendo infortunio che l’aveva messo ko contro l’Inter, impegna Maignan e dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso. Adams (18' st) 5.5 Non incide.
All. D’Aversa 6 Quando il Milan cambia modulo (e marcia) il Toro si sbanda, però ha ugualmente la forza di restare in partita fino alla fine.
ARBITRO
Fourneau 6 Sulla manata di Pavlovic su Simeone viene guidato dal Var.
MILANO - Il Diavolo vince nella ripresa come all’andata, con il medesimo risultato, ma stavolta senza bisogno di rimontare 2 gol. Però soffrendo ugualmente contro un Toro vivace, orgoglioso, appuntito, capace di reagire a ripetizione, ma travolto in 2 minuti intorno all’ora di gioco (Rabiot e Fofana, 2 a 1 e poi il 3). Allegri ribalta la squadra nell’intervallo, a suon di urla e tatticamente, e così si mette in tasca 3 punti pesantissimi (tanto più dopo la sconfitta con la Lazio). I voti della sfida del Meazza
MILAN
Maignan 6 Sul tiro di Vlasic da cui nasce il primo gol del Torino non sembra un mostro di reattività. Bravo invece poco prima a respingere una velenosissima conclusione di Zapata e, soprattutto, nella ripresa sulla girata di Simeone.
Tomori 5.5 L’inizio è da film horror: due palloni persi e ammonizione presa dopo nove minuti. Soprattutto il cartellino non lo aiuta nella marcatura di Zapata. Athekame (1' st) 6.5 Il suo ingresso, unito al cambio di sistema di gioco, dà la scossa al Milan.
De Winter 5.5 Simeone gli spara un flash negli occhi sull’1-1.
Pavlovic 6.5 Il gol sembra una giocata un po’ da luna park però bravo lui a provarci. L’ingenuità sul rigore gli costa mezzo punto in pagella.
Saelemaekers 6 Anche nel primo tempo giocato sotto ritmo - come spesso accade al Milan -, è tra i più intraprendenti. Odogu (46' st) ng
Fofana 7 Finalmente fa quello che Allegri gli chiede da inizio anno: un gol. Ricci (25' st) 6.5 Entra con il veleno dell’ex.
Modric 7 Distribuisce palloni ai compagni che sembrano vestiti cuciti su misura e innesca Pulisic sul 2-1: maestro.
Rabiot 6.5 Sull’azione dell’1-1 toccherebbe a lui marcare Vlasic, però - dopo aver protestato per un presunto fallo ai suoi danni - rientra in difesa con il passo da turista che in ciabatte va in spiaggia. Si riscatta con gli interessi segnando il secondo gol.
Bartesaghi 6 Primo tempo timido, poi sfonda.
Füllkrug 4.5 Appare evidentemente arrugginito (8 palloni persi): d’altronde un attaccante della sua stazza non può giocare una volta ogni plenilunio. Nkunku (25' st) 6 Pimpante.
Pulisic 6 La pennichella di Rabiot lo costringe ad andare a difendere sull’azione dell’1-1, ed essendo di professione attaccante, si fa attirare dal pallone anziché stare su Vlasic. Fa pari e patta innescando il francese sul 2-1. Gimenez (32 st) ng
All. Allegri 6.5 Dopo il solito primo tempo sotto ritmo, viene a capo della pratica cambiando sistema di gioco a dimostrazione del fatto che in pochi sanno leggere le partite in corsa come lui.