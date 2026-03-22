Pagelle Milan-Torino: Modric fa magie, Fullkrug arrugginito, talismano Rabiot. Simeone come un cobra

TORINO

Paleari 5.5 D’accordo, Pavlovic pesca il jolly, però lui è sorpreso dalla parabola del tiro del milanista che, difatti, lo scavalca. Bravo invece a intercettare, poco prima, la sberla di Rabiot e nel finale su Ricci.

Coco 6 Una sua respinta di testa diventa assist per il tiraccio di Pavlovic - ma nell’occasione sarebbe ingeneroso fargliene una colpa - pesano invece di più gli affanni nella ripresa, quando il Milan alza i ritmi e pure lui fatica a restare in linea di galleggiamento.

Ismajli 6.5 Füllkrug si marca da sé, quindi lui fa un figurone.

Ebosse 5.5 Commette un errore, ma è decisivo: sulla terza rete del Milan è una statuina di fronte a Fofana. Kulenovic (44' st) ng

Pedersen 5.5 Dopo un primo tempo giocato con coraggio, la ruota gira nella ripresa. Perché il Milan cambia sistema di gioco e perché, soprattutto, alza la voce dalla sua parte come prova l’azione del 2-1 dove è lui a perdere Rabiot.

Vlasic 7 È con Simeone il migliore dei suoi: primo ad alzarsi sui centrali avversari e bravissimo nel rinculare tra i suoi, di centrali, quando il Milan arriva in area. Poi le ciliegine: il rigore - trasformato in modo glaciale - e il tiro che, deviato sul palo da Maignan, genera la rete di Simeone.

Prati 5.5 Il secondo e il terzo gol del Milan nascono dalla sua zona. Ilkhan (18' st) 6 Reattivo.

Gineitis 6 Lavoro oscuro in interdizione. Casadei (29' st) ng

Obrador 6 Piace per la sua intraprendenza: è lui a dare a Simeone il pallone del possibile 3-2 che poi si materializza con il rigore di Vlasic. Nkounkou (44' st) ng

Simeone 7 Come un cobra azzanna il Milan per mandare in porta il pallone dell’1-1. Nella ripresa potrebbe concedere il bis ma prima trova un Maignan superlativo, poi la deviazione di De Winter. Come se non bastasse, conquista pure il rigore.

Zapata 6 Per la prima volta titolare a San Siro dopo il tremendo infortunio che l’aveva messo ko contro l’Inter, impegna Maignan e dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso. Adams (18' st) 5.5 Non incide.

All. D’Aversa 6 Quando il Milan cambia modulo (e marcia) il Toro si sbanda, però ha ugualmente la forza di restare in partita fino alla fine.



ARBITRO

Fourneau 6 Sulla manata di Pavlovic su Simeone viene guidato dal Var.