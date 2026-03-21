Il Toro cade a San Siro: non basta Simeone, il Milan di Allegri a -5 dall'Inter

Il Milan di Massimiliano Allegri esce vittorioso dalla delicata sfida casalinga contro il Torino di Roberto D'Aversa, guadagnando tre punti di fondamentale importanza. I rossoneri si sono portati - momentaneamente - a 5 punti di distanza dall'Inter di Chivu, riducendo nuovamente le distanze dai nerazzurri, i quali affronteranno domani la Fiorentina al Franchi in un match tutt'altro che semplice. A sbloccare il risultato a San Siro è stato l'eurogol di Pavlovic, che al 36' butta giù la porta di Paleari con una conclusione micidiale che non lascia scampo al numero 1 del Torino. Negli istanti finali del primo tempo, con i rossoneri ormai convinti di andare a riposo in vantaggio, è arrivato il gol del pari per la squadra di D'Aversa firmata dal Cholito Simeone.