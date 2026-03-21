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Il Toro cade a San Siro: non basta Simeone, il Milan di Allegri a -5 dall'Inter

Nulla da fare per D'Aversa in casa dei rossoneri, che conquistano tre punti importantissimi in vista di una potenziale riapertura della lotta scudetto con i nerazzurri
3 min
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Il Milan di Massimiliano Allegri esce vittorioso dalla delicata sfida casalinga contro il Torino di Roberto D'Aversa, guadagnando tre punti di fondamentale importanza. I rossoneri si sono portati - momentaneamente - a 5 punti di distanza dall'Inter di Chivu, riducendo nuovamente le distanze dai nerazzurri, i quali affronteranno domani la Fiorentina al Franchi in un match tutt'altro che semplice. A sbloccare il risultato a San Siro è stato l'eurogol di Pavlovic, che al 36' butta giù la porta di Paleari con una conclusione micidiale che non lascia scampo al numero 1 del Torino. Negli istanti finali del primo tempo, con i rossoneri ormai convinti di andare a riposo in vantaggio, è arrivato il gol del pari per la squadra di D'Aversa firmata dal Cholito Simeone.

Rabiot trascina il Milan: Toro ko

Nel secondo tempo l'equilibrio si è rapidamente spostato in favore della squadra di Allegri, con il Milan che trova prima la rete del nuovo vantaggio al 54' con Rabiot - primo gol per l'ex Juventus a San Siro - che sfrutta appieno l'assist perfetto al centro dell'area di Pulisic, e al 56' con Fofana, il cui tiro non lascia scampo a Paleari. Gli ultimi istanti di gara vedono riemergere anche il Toro, che accorcia le distanze all'82' con Vlasic dagli undici metri con una conclusione perfetta. Gli uomini di D'Aversa ci provano, senza però portare a termine la rimonta. Il Milan raggiunge quota 63 punti in classifica, a cinque lunghezze dall'Inter a quota 68, ma con una gara in meno. Il Toro resta ancorato al 14° posto a quota 33 punti, in attesa della sfida contro il Pisa di Hiljemark alla prossima giornata.

 

 

 

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