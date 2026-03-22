La Roma batte il Lecce all'Olimpico e torna a vincere: decide Robinio Vaz, Gasperini aggancia la Juve

Roma-Lecce, la partita

Partono forte i giallorossi con il solito Malen che, prima in mezza rovesciata e poi girandosi in un fazzoletto, crea subito due pericoli dalle parti di Falcone. Il portiere dei pugliesi si oppone con i piedi al 20' su un tentativo dal limite di Pellegrini, mentre al 24' non può nulla su Pisilli ma viene salvato da un posizione di fuorigioco di Pellegrini ad inizio azione. I padroni di casa continuano a spingere, gli ospiti provano a rispondere in contropiede non creando particolari problemi a Svilar e all'intervallo è 0-0. Ad inizio ripresa è il Lecce a provarci in avvio con Tiago Gabriel che da pochi passi non riesce a trasformare di testa spendendo di poco alto. Gasperini sceglie la carta Robinio Vaz e, come in Europa League, il classe 2007 cambia la partita. Al 57' Hermoso entra in area, arriva sul fondo e crossa: sul secondo palo Vaz è puntuale e di testa batte Falcone per l'1-0 Roma. Di Francesco prova a muoverla con i cambi e va vicino al pari al 70', è decisiva la copertura di Hermoso su un'ottima manovra del Lecce. Per la Roma torna in campo dopo il lungo stop Angelino, Gasp sceglie anche il baby Arena che colleziona una buona chance poco prima di un altro tentativo di Vaz, che da buona posizione manda alto. All'85' Ndicka vede negarsi il gol da uno strepitoso Falcone, sarebbe stato tutto vano per un offside, con il finale che resta a disposizione del Lecce per un disperato tentativo. Dopo 4' di recupero arriva il triplice fischio e l'Olimpico può tornare a sorridere.