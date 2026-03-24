Giudice Sportivo, quattro squalificati: l'Udinese perde un big contro il Como. Genoa e Inter senza...

Come di consueto, al termine della giornata di campionato di Serie A arrivano i provvedimenti ufficiali del Giudice Sportivo , che fanno il punto su squalifiche e sanzioni disciplinari. Nella riunione del 24 marzo 2026, il dott. Gerardo Mastrandrea, affiancato da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha esaminato gli episodi più rilevanti. Le decisioni riguardano sia calciatori e membri degli staff tecnici, sia le società, chiamate a rispondere del comportamento dei propri tifosi. Il quadro che emerge evidenzia diversi stop per la prossima giornata di Serie A , oltre ad alcune ammende economiche.

I giocatori squalificati

Per quanto riguarda i calciatori, saranno costretti a saltare la prossima giornata Troilo del Parma, Carlos Augusto dell’Inter, Davis dell’Udinese e Dossena del Cagliari. Si tratta di assenze pesanti, soprattutto considerando che il campionato riprenderà dopo la pausa per le nazionali, momento delicato della stagione. Le squalifiche derivano da provvedimenti disciplinari maturati nell’ultimo turno di campionato. Non solo giocatori: arriva uno stop anche per uno dei collaboratori tecnici del Genoa. Si tratta di Emanuele Mancini, membro dello staff legato a Daniele De Rossi. Per lui è stata inflitta una giornata di squalifica a causa di una protesta giudicata irrispettosa nei confronti del direttore di gara. L’episodio risale all’ottavo minuto del secondo tempo e comporterà la sua assenza nel prossimo impegno ufficiale dei rossoblù, ovvero quello contro la Juve.

Le ammende inflitte alle società

Capitolo a parte per le sanzioni economiche rivolte ai club, legate al comportamento dei sostenitori sugli spalti. Il Genoa è stato multato con un’ammenda di 3000mila euro. La decisione è stata presa "a seguito del lancio di un fumogeno sul terreno di gioco" e "di un altro nel recinto di gioco durante la partita". La sanzione è stata comunque attenuata in base a quanto previsto dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva. Multa anche per l’Atalanta, che dovrà pagare 2000mila euro. In questo caso, i tifosi "hanno lanciato diversi oggetti di plastica all’interno del recinto di gioco". Anche per la società bergamasca è stata applicata una riduzione della sanzione per circostanze attenuanti.