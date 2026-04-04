La Serie A torna in campo. Calato il sipario sul terzo drammatico atto della Nazionale ( e del calcio italiano in generale ) il campionato riparte dalla 31ª giornata. La Lazio riceve così il Parma all'Olimpico, dove gli uomini di Maurizio Sarri puntano al 4º successo consecutivo, presentandosi all'appuntamento con 43 punti ma senza il sostegno dei tifosi, che riprenderanno la protesta contro la presidenza disertando gli spalti. Dall'altra parte del campo, la formazione di Carlos Cuesta , reduce dal ko interno con la Cremonese e la cui ultima vittoria rimanda invece al 22 febbraio (1-0 contro il Milan a San Siro): 34 i punti in classifica. La prossima giornata, i biancocelesti saranno impegnati a Firenze (14/04) mentre i Ducali ospiteranno il Napoli (12/04).

Lazio-Parma: diretta e dove vederla

La sfida tra le formazioni di Sarri e Cuesta è in programma alle ore 20.45 di sabato 4 aprile allo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all'evento in diretta sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in streaming sulla piattaforma Dazn.

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Lazio-Parma: le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Circati, Delprato; Valeri, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Britschgi; Pellegrino, Strefezza.

Arbitro: Marcenaro (Genova); Assistenti: M. Rossi–C. Rossi; Quarto ufficiale: Di Marco; Var: Camplone; Ass. Var: Fabbri.

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