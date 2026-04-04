A Verona contro l'Hellas per dare continuità di risultati e continuare la sua corsa verso la salvezza. Quella del Bentegodi per la Fiorentina di Vanoli è una di quelle gare da non sbagliare per non compromettere quanto fatto di buono in questo 2026. Per Kean e compagni sarà una partita piena d'insidie, perché d'all'atra parte troverà una formazione che proverà a giocarsi le ultime possibilità per rimanere in lotta per la salvezza. I viola sono quintultimi in classifica con 29 punti dopo aver rimediato due pareggi e una vittoria nelle ultime due gare mentre il Verona, reduce da due sconfitte di fila, condivide l'ultima posizione con il Pisa a quota 18.
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Dove vedere Verona-Fiorentina: diretta tv e streaming
La partita tra Verona e Fiorentina è in programma alle ore 18 allo stadio Bentegodi e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Dazn.
Verona-Fiorentina, formazioni ufficiali
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Fabbian, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.
ARBITRO: Guida. ASSISTENTI: Meli-Passeri. QUARTO UOMO: Bonacina. VAR: Meraviglia. AVAR: Di Bello.