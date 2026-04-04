Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Verona-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I viola di Vanoli fanno visita all'Hellas nel 31° turno del massimo campionato italiano
2 min
Verona-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A© Marco Canoniero

A Verona contro l'Hellas per dare continuità di risultati e continuare la sua corsa verso la salvezza. Quella del Bentegodi per la Fiorentina di Vanoli è una di quelle gare da non sbagliare per non compromettere quanto fatto di buono in questo 2026. Per Kean e compagni sarà una partita piena d'insidie, perché d'all'atra parte troverà una formazione che proverà a giocarsi le ultime possibilità per rimanere in lotta per la salvezza. I viola sono quintultimi in classifica con 29 punti dopo aver rimediato due pareggi e una vittoria nelle ultime due gare mentre il Verona, reduce da due sconfitte di fila, condivide l'ultima posizione con il Pisa a quota 18.

Segui Verona-Fiorentina LIVE sul nostro sito

Dove vedere Verona-Fiorentina: diretta tv e streaming

La partita tra Verona e Fiorentina è in programma alle ore 18 allo stadio Bentegodi e sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Dazn.

Verona-Fiorentina, formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Fabbian, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

ARBITRO: Guida. ASSISTENTI: Meli-Passeri. QUARTO UOMO: Bonacina. VAR: Meraviglia. AVAR: Di Bello.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS