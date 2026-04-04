A Verona contro l'Hellas per dare continuità di risultati e continuare la sua corsa verso la salvezza. Quella del Bentegodi per la Fiorentina di Vanoli è una di quelle gare da non sbagliare per non compromettere quanto fatto di buono in questo 2026. Per Kean e compagni sarà una partita piena d'insidie, perché d'all'atra parte troverà una formazione che proverà a giocarsi le ultime possibilità per rimanere in lotta per la salvezza. I viola sono quintultimi in classifica con 29 punti dopo aver rimediato due pareggi e una vittoria nelle ultime due gare mentre il Verona, reduce da due sconfitte di fila, condivide l'ultima posizione con il Pisa a quota 18.