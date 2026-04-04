Torna la Serie A. Mentre il calcio italiano raccoglie i cocci del terzo fallimento mondiale consecutivo, il campionato riparte dalla 31ª giornata. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo torna in campo dopo il pareggio di Torino con la Juventus e riceve ora il Cagliari, impegnato nella lotta per non retrocedere. Muharemovic e compagni - il bosniaco si presenta all'appuntamento dopo il successo di Zenica che ha rimandato in frantumi l'Italia - vantano 39 punti in classifica, mentre la formazione di Pisacane è chiamata ad aumentare il margine di sicurezza dal terzultimo posto, distante sole 3 lunghezze. La prossima giornata, il Sassuolo affronterà il Genoa in trasferta (12/04), mentre il Cagliari riceverà la Cremonese nello scontro diretto (11/04).