Torna la Serie A. Mentre il calcio italiano raccoglie i cocci del terzo fallimento mondiale consecutivo, il campionato riparte dalla 31ª giornata. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo torna in campo dopo il pareggio di Torino con la Juventus e riceve ora il Cagliari, impegnato nella lotta per non retrocedere. Muharemovic e compagni - il bosniaco si presenta all'appuntamento dopo il successo di Zenica che ha rimandato in frantumi l'Italia - vantano 39 punti in classifica, mentre la formazione di Pisacane è chiamata ad aumentare il margine di sicurezza dal terzultimo posto, distante sole 3 lunghezze. La prossima giornata, il Sassuolo affronterà il Genoa in trasferta (12/04), mentre il Cagliari riceverà la Cremonese nello scontro diretto (11/04).
Sassuolo-Cagliari: diretta e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Grosso e Pisacane è in programma alle ore 15 di sabato 4 aprile al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Sassuolo-Cagliari: le formazioni ufficialI
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Garcia; Koné, Thorstvedt; Berardi, Volpato, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Coulibaly, Felipe, Muharemovic, Lipani, Wranckx, Iannoni, Bakola, Fadera, Volpato, Nzola, Moro.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Deiola, Gaetano, Adopo; Palestra, Esposito; Folorunsho. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Zappa, A. Albarracin, Mazzitelli, Liteta, Belotti, Borrelli, Mendy.
Arbitro: Chiffi di Padova; Assistenti: Cecconi–Garzelli; Quarto ufficiale: Massimi; Var: Aureliano; Ass. Var: Di Vuolo.