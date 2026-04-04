L'Inter si prepara al big match contro la Roma , in programma domenica sera a San Siro per il 31° turno di Serie A , con l'obiettivo di consolidare il primato in classifica in uno snodo rilevante nella volata scudetto. Vincere vorrebbe dire passare indenni o addirittura allungare in un turno complicato, sfruttando però il fatto che il lunedì di pasquetta andrà in scena lo scontro diretto tra le due principali inseguitrici dei nerazzurri, Napoli e Milan. L'Inter però guarda soprattutto a se stessa, con la voglia di rialzarsi dopo le ultime tre gare senza successi. La Roma, invece, ha ritrovato la vittoria dopo due due sconfitte di fila e, in piena corsa alla Champions , condivide il quinto posto con la Juve a quota 54.

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Dove vedere Inter-Roma: diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Roma è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.

Inter-Roma, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Sozza. ASSISTENTI: Peretti-Costanzo. QUARTO UOMO: Colombo. VAR: Di Paolo. AVAR: Aureliano.