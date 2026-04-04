Conte-Allegri, un caso... Nazionale: dalla sfida Scudetto Napoli-Milan a quella per la guida dell’Italia

MILANO - Adriano Galliani in passato scherzava - ma neanche troppo… - raccontando che spesso il centravanti per il “suo” Milan veniva scelto consultando anche l’almanacco Panini. In base ai gol segnati, si capiva se il giocatore in questione avesse un curriculum adatto per indossare una maglia prestigiosa e pesante come quella rossonera. Quale miglior metodo, quindi, per individuare il profilo giusto per il nuovo ct della nazionale azzurra? E infatti due fra i nomi attualmente in pole position negli exit poll popolari sono quelli di due tecnici che hanno vinto 11 degli ultimi 15 scudetti: cinque Antonio Conte (tre con la Juventus fra il 2011 e il 2014, uno con l’Inter e l’ultimo col Napoli nella stagione scorsa) e sei Massimiliano Allegri (uno col Milan nel ’10-11 quando interruppe l’egemonia interista post Mourinho e cinque di fila con la Juventus fra il 2014 e il 2019). Due allenatori, Conte e Allegri, al momento sotto contratto fino al 2027 con i rispetti club, Napoli e Milan, che si sfideranno il lunedì di Pasquetta al Maradona con in palio qualcosa in più del semplice secondo posto, che vede al momento i rossoneri davanti di un punto rispetto ai campioni d’Italia in carica.