"Lui lo sa": il caso Lukaku incendia Napoli, Manna furioso in tv sulle conseguenze

"Lukaku è stato convocato ma ha deciso di rimanere in Belgio, dovrebbe tornare la prossima settimana. Lui sa che ci saranno delle conseguenze". Queste le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Milan in merito alla situazione legata a Romelu Lukaku, convocato dalla società azzurra dopo sosta per le nazionali ma rimasto in Belgio. "La situazione è chiara, Romelu doveva andare in nazionale e con i suoi fisioterapisti ha deciso di rimanere in Belgio per allenarsi e recuperare dal suo infortunio. Lo abbiamo convocato perché avremmo voluto confrontarci con lui qui a Napoli, non siamo contenti che non sia tornato. L'integrità del gruppo però è fondamentale e va preservata, per questo pensiamo a chi c'è oggi in campo e non a chi è assente. Romelu sa che ci saranno delle conseguenze - ha concluso Manna -, in questo momento sta lavorando in Belgio e dovrebbe tornare la prossima settimana".
Le parole di Tare
"I nostri obiettivi? Io guardo sempre in alto in classifica, mai in basso. Non c'è cosa più bella di giocare in uno stadio del genere, dobbiamo cercare di vincere". Queste le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli. "Si affrontano due grandi squadre, dobbiamo essere bravi perché la classifica si è accorciata ed è fondamentale uscire da qui con una vittoria. La coppia d'attacco con Nkunku e Füllkrug non mi sorprende, sono due giocatori importanti come gli altri che abbiamo in rosa. La cosa più bella per Allegri è avere a disposizione tante scelte - ha sottolineato Tare -. Leao? Le sue qualità sono fuori discussione, il suo problema sono i tanti infortuni che non gli hanno consentito di esprimersi al meglio. Oggi è a disposizione perché è un giocatore importante, anche a gara in corso. Ha un contratto per altri due anni e resta un giocatore molto importante per il Milan".