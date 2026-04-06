"Lui lo sa": il caso Lukaku incendia Napoli, Manna furioso in tv sulle conseguenze

"Lukaku è stato convocato ma ha deciso di rimanere in Belgio, dovrebbe tornare la prossima settimana. Lui sa che ci saranno delle conseguenze". Queste le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Milan in merito alla situazione legata a Romelu Lukaku, convocato dalla società azzurra dopo sosta per le nazionali ma rimasto in Belgio. "La situazione è chiara, Romelu doveva andare in nazionale e con i suoi fisioterapisti ha deciso di rimanere in Belgio per allenarsi e recuperare dal suo infortunio. Lo abbiamo convocato perché avremmo voluto confrontarci con lui qui a Napoli, non siamo contenti che non sia tornato. L'integrità del gruppo però è fondamentale e va preservata, per questo pensiamo a chi c'è oggi in campo e non a chi è assente. Romelu sa che ci saranno delle conseguenze - ha concluso Manna -, in questo momento sta lavorando in Belgio e dovrebbe tornare la prossima settimana".